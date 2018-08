La primera fecha dejó un saldo de veinte goles y muchas emociones

10/08/2018 - El martes pasado culminó la primera fecha del campeonato Interprensa de Fútbol, “Copa Municipalidad de la Capital”, organizado por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, que dejó un saldo de 20 goles y tres punteros en ambas zonas. La jornada arrancó el pasado lunes, con la goleada de Canal 7 sobre Nuevo Diario por 6 a 3, en un juego intenso y lleno de emociones. Los goles del Canal, que hizo la gran diferencia en el primer tiempo (se fueron al descanso 5-0 arriba), fueron anotados por Matías Carabajal (4), Hugo Medina y Joaquín Ledesma. Mientras que para el elenco de la 9 de Julio y 25 de Mayo, descontaron, Juan Díaz, Mauro Viora y Sergio Ávila. El martes, en tanto, Radio Panorama derrotó a El Liberal por 2 a 0, con los goles del “Tanque” Guillermo Fernández (el primero definió de tres dedos y el segundo solamente la tuvo que empujar). El equipo radial, que nunca salió campeón en las 15 ediciones del Interprensa (un verdadero karma) comenzó picando en punta. A su vez, Radio Mitre y Noti Express igualaron 1 a 1. Fernando Bernasconi marcó el tanto de Mitre y Leonardo Laitán, de tiro libre, empató las acciones. Por su parte, La 103.3 se impuso por 2 a 1 sobre Prensa Santiago. El primer tanto lo marcó Carlos Pereyra tras una buena asistencia de Martín Leguizamón y Andrés Ávila anotó el segundo gol. Mientras que Hernán Paz descontó de penal. El otro empate de la jornada, lo protagonizaron Nacional Fantástica y Express, que igualaron 2 a 2. Marcos Gerez, anotó los goles de Nacional Fantástica y Sergio Morales y Juárez fueron los autores de los goles de Express. Lo importante de todo es que la pelota comenzó a rodar nuevamente y muchos trabajadores de la prensa tienen su propio certamen, que sirve para confraternizar. Entrega de camisetas El martes pasado se hizo presente en el predio de la Asociación de Futbolistas Amteurs (sede del certamen) el Subsecretario de Deportes de la provincia, Prof. Carlos Dapello, quien realizó el lanzamiento del certamen junto a los dirigentes del CPDSE, y al candidato a concejal Walter Medina Salomón, e hizo entrega de camisetas para los diez equipos participantes. Cumplida esta primera jornada, las posiciones quedaron de la siguiente manera: Zona A “José Omar Díaz”: Radio Panorama 3 puntos; La 103.3 3; Nacional - Fantástica 1, Radio Mitre 1 y Nuevo Diario/ LV 11 0. Zona B “Manolo García”: Canal 7 3 puntos; Noti Express 1, Cable Express 1; Prensa Santiago 0, El Liberal 0. La segunda fecha se disputará entre el martes 14 y el miércoles 15 de agosto, en las canchas de la Asociación, y tendrá los siguientes partidos: Cable Express vs. Nuevo Diario, Nacional Fantástica vs. Noti Express, Radio Mitre vs. Prensa Santiago, La 103.3 vs. El Liberal, Radio Panorama vs. Canal 7. La programación de los partidos se realizará hoy a las 14, en la reunión de delegados que se realizará en la sede del CPDSE.