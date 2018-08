Excelentes propuestas por el Clausura

10/08/2018 - La Liga Ratonera del Potrerito hará disputar mañana la secta fecha del Campeonato Clausura con una cartelera que ofrece buenas propuestas. La programación completa, con sus respectivos horarios, se detalla a continuación. En cancha 1: Contadores Juniors vs. Norcen 13:30; Barrio Inglés vs. Tiendas Tukys 15:20; Napoli vs. AESYA 17:10. En cancha 2: Barrio Sáenz Peña vs. 22 y Media 14:30; Manzana 6 vs. Sacachispas 16:30. En cancha 3: Málaga vs. Atlas 14:30; Los Magos vs. Messina 16:30. En cancha 4: All Boys vs. Los Pibes de la 11 14:30; Los Vagos del Mosconi vs. Francisco de Victoria 16:30; En cancha 5: Villa Além vs. Los Potreros 14:30; La Fusión F.C. vs. Barrio Juramento 16:30.