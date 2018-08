Sexta fecha del GoloSur

10/08/2018 - Los muchachos aficionados al fútbol volverán al ruedo este fin de semana, más precisamente mañana, cuando se ponga en escena la disputa de la sexta fecha de Torneo de fútbol denominado “Golo Sur” que organiza la Liga de Los Clásico Barriales. La fecha concentrará toda su atención en los diferentes sectores de la ciudad, ya que habrá duelos como para no perderse. Cabe destacar que los encuentros se desarrollarán a partir de las 14.30, 15.30 y 16.30, respectivamente, en donde haya por supuesto tres partidos. La jornada competitiva se desarrollará en las categorías C 20 y C 30 años, en donde los jóvenes irán en diferentes escenarios en busca de un triunfo que les permita encaminarse en un atrapante torneo que reúne cada fin de semana a la familia amateur del deporte más popular del mundo. Como siempre, se espera el acompañamiento de cada una de las hinchas en las diferentes canchas, en donde los protagonistas se brindan por entero en pos del espectáculo y de darle una alegría a sus simpatizantes. Una vez más estarán en acción mañana cerca de 300 jugadores sólo en este atrapante campeonato que organiza los Clásicos Barriales Sur. Programación En cancha de Pablo Vi: Pablo Vi vs. Vinalar FC (C 20); Kiosco Benja vs. Villa María FC (C 30). En Mosconi: Villa María vs. Juv. La Ancha (C 20); Mosconi vs FC vs. La 222 (C20); Maipú FC vs. Tronkito FC (C 30). En Tradición: Tradición vs. Fenix JRS (C 20); B. San Martín vs, Pibes Tradición (C 20). En Mariano Moreno: Juv. Tronkito vs. Independiente de Ulluas (C 20); 1ª Mría Moreno vs. B. Libertad (C 20); Los Amigos vs. Gaucho Contreras (C 20). En Fondo de Vinalar: Gente de Polaco vs. Rivadavia (C 20); Jhon Kennedy vs. La Ancha (C 20); Fondo de Vinalar vs. Taller Negro Juárez (C 30). En Secos: Los Secos vs. La Dorrego (C 20); Amigos de Gallo vs. Kiosko Balconcito (C 20). En Colón y 59: Juv. Ejército Argentino vs. Amigos de Zeta y Chata (C 20); La Santa Fe vs. Ciclón Jrs. (C 20). En Los Sucios: Sport Smata vs. Panificadora Vidal (C 20); La Marmonera vs. Pibes del Dondo Vinalar (C 20). En Pitufos: Pibes de la 67 vs. Los Topos (C 20); Mailín Jrs. vs. La Kinchada (C 20); Golo Sur vs. Estudiantes (C 30). En Virgen del Valle: Trofeo vs. Mar. Moreno (C 20); Pje. 445 vs. Los Bukis (C 20). En Campeones del 28: Lucianita Jrs. vs. Eli FC. (C 20); La Barra de Gent vs. Los Pumas del 8 (C 20); Absalón Ibarra vs. Mónaco (C 30). En Almirante Brown: La 507 vs. Hermanos FC. (C 20); almirante Brown vs. La Gruta (C 20); El Rejunte vs. Stilnovo (C 30). En Telefónicos: La Balcarse vs. La Gobernador (C 20); Juv. San Lorenzo vs. Pibes Cáceres (C 20); Damaso Palacio vs. Pibes Astilleros (C 30).