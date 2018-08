Mucha acción propone el nuevo capítulo del Clausura 2018

10/08/2018 - Mañana se jugará la 6ª fecha del Torneo Clausura 2018 de la Liga Clásicos Barriales. Este es el programa. En Bº Aeropuer to: Peti FC vs. Los Pibes de Martín (C 20); Ruta Uno Jrs. vs. Árbol Sólo (C 20); Calle 13 FC. vs. El Bajo FC (C 30). En Mal Paso: La Banda de Memo vs. La 203 de H. hondo (C 20); Hermanos Juárez vs. Amigos de la 18 (C20); Mal Paso vs. Los Pacífico (C 30). En Morumbi: Los Tenas vs. La 21 del B. Aeropuerto (C 20); Quilmes vs. Los Pibes de la G. Paz (C 20); Avenida FC. Vs. La Cochetti (C 30). En Calle 107: El Bajo Jrs. El Triángulo (C 20); Mojones vs. La Banda de Pilli (C 20); Los Changos de la 14 vs. 7º Pasaje (C 30). En P. Borges: Carnes Los Amigos vs. Petrolíder (C 20); El F. de Borges vs. La 203 FC (C 30); Rita Car vs. Carne La Hacienda (C 30); C. Los Amigos FC. vs. Ruta Uno FC (C 30). En 6º Pasaje: Juv. de V. Borges vs. Los Piratas de la 1 (C 20); Villa Borges vs. El Bosco III (C 20); 6º Pasaje FC. vs. Gas de Estado (C 30). En Chañar: Juan F. Ibarra vs. Los Pacíficos (C 20); Los Amigos FC vs. 6º Pasaje Jrs. (C 20); Rifa Tuni FC. vs. E. del Norte (C 30). En La Loma: Pasaje 421 vs. Villa Jrs. (C 20); Los Calamares vs. La Barra (C 20); Pasaje 421 vs. FC. vs. El Bajo de T. (C 30). En V. Grimaneza: Mayorista vs. Los Juv. (C 20); Los Pibes de la 18 vs. Juv. de Borges (C 20); Carro Bar Chara Fc. vs. Ref. Dam (C 39). En Autonomía: La Esquina de Kennedy vs. Rifa Tuni (C 20); 1º Pasaje vs. Tabú FC. (C 20); Florería vs. Los Peregrinos (C 20). En Sta. Rosa: El Salvador vs. Tigre (C 20); Sta. Rosa FC. vs. Los Puma (C 30). En Tarapaya: El B. de Tarapaya vs. La Barra D. Iván (C 20); Estrella vs. Juv. de Tarapaya (C 20); Tarapaya vs. Borges Unido FC (C 30). En S. Lorenzo: B. Colón vs. Los 3 Amigos. (C 20); San Lo FC vs. 3º Pje. (C 20); Calle 4 FC vs. Los 3 Amigos FC (C 30). En Triángulo: S. Esteban vs. Del Gas (C 20); Laureles vs. La Plaza Jrs. (C 20).