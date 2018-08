Atrapantes encuentros tendrá la nueva jornada futbolera en varias categorías

10/08/2018 - La dirigencia de la Unión de Futbolistas Veteranos pondrá en juego mañana un nuevo capítulo del torneo amateur. Los duelos en primer turno serán desde las 15 a 15.30. En cancha Los Magníficos: La Güemes vs. La Fusión (40); Villa Grimanesa vs. Buly Motos ( 50 ). En San Esteban: Bº Tradición vs. San Carlos (40 ); Nueva Autonomía vs. I. P. V. U. (45). En La Zurda: Verdulería Javier vs. La Viamonte (33); U.T.H.G.R.A . vs. Bº Sarmiento (45). En El Gringo Nº1: Taller Raúl Ávila vs. Los Amigos (45); Colectiveros vs. Transporte Palito (55). En El Gringo Nº 2: Ateneo vs. Filial 23(40); Calidad de Vida vs. Facheritos Super Kids (50). En Nuevo Banco: Villa Alem vs. Tinglados Albarracín (40); Óptica Molinari vs. Los Magníficos (50). En Estudiantes Maco: Motos Juan vs. Villa Borges (40); Bº Sarmiento vs. Alumni (50). En El Tata: Bº Santa Lucía vs. Villa Tranquila (40). En Independiente Los Cardozo: La Rifa De Alberto vs. Farmacia Lavalle (33); Despensa Las Mellis vs. A. S. E. L. (50). En El Millo: Los Fugitivos vs. La Loma (40); Trasporte Kenber vs. Villa Ángela (50). En De Mailín: La Güemes vs. Panadería Las Delicias (33); D. Vicente vs. Fabio Automotores (50). En El Mistol: Bonafide vs. Indumentaria Lar (45); Indumentaria Lar vs. Villa Negrita (50). En Filial 23: Filial 23 vs. Expreso San Nicolás (45); Luz y Fuerza vs. Independiente (55). En Ateneo: Ateneo vs. La Fortaleza (33); Pablo VI vs. Joyería Luciana (33). En Villa Tranquila: V. G. Taller Sposety vs. Almirante Brown (45); Villa Tranquila vs. Villa Borges (50). En La Dársena: Insumatik vs. Mojones (33); Kiosco Laly vs. Carro De Ariel (45). En Mojones: Mojones vs. U.T.H.G.R.A. (40); Mojones vs. Refi Shop (50). En Los Romanos: Racing vs. El Triángulo (45); Feria Newbery vs. Tinglados Manuel (55). En U.T.A. Nº 2: U.T.A. Decano vs. El City F.C. (33); U.T.A. vs. Recursos Hídricos (55). En Milan: Club De Amigos vs. Joako F.C. (33); Def. Antilo vs. Politécnicos (55). En cancha Calle 14: Calle 14 vs. La Católica (45); Calle 14 vs. Joyex (55).