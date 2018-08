Se viene la octava fecha del Torneo Clausura 2018

10/08/2018 - FERNÁNDEZ, Robles (C). La Asociación fernandense de futbol amateur programo para mañana sábado lo octava fecha del torneo clausura 2018, que cuenta con los auspicios de la Dirección de Deportes y Recreación municipal con los siguientes encuentros y canchas en los horarios de 14.30 a 15 horas; C 40: En Las Américas: Maxikiosco Antu vs. Wall Mar y El Gateao v. Tigres, En Trula: Triunfadores vs. Dep. Morón y, Talleres vs. Bº Su. En El Vinal: Sol de América vs. Bº Belgrano y, All Boys vs. Villa Elisa. En Barrio Sur: Las Américas vs. Arsenal y. Trula vs. Triki. En Peñarol de Forres; partido único de 16 16.30: La Loma vs. Forres. C 50 En el polideportivo El Ganso cancha 1: Gremio vs. Trula y 9 de Julio vs. Bº Sur y, en cancha 2: La Loma vs. Defensores de Huasi y, Los Amigos vs. Wall Mar. Resultados Resultados de la séptima fecha: C50: 8 de Julio2, Los Amigos 0: Wall Mar 1, Gremio 1; La Loma 5, Trula 0 y Bº Sur 1Def. de Huasi 0. C40: Bº Belgrano 4, Makiquiosco Antu 2; Wall Mar 2, Talleres 0; Bº Sur 5, Las Américas 1; Sol de América 2, All Boys 0; Arsenal 4, La Loma 2; Trula3, Triunfadores 1; Forres 3, Triki 2; Tigres 1, Dep. Morón 0 y El Gateo 3, Villa Elisa 0.