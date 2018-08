FÚNEBRES | 10 de agosto de 2018

10/08/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Gilda del Carmen Roldán de Santucho

- Catalina Castañares de Soria

- Joaquín Esteban Coronel (Atamisqui)

- Liliana Cecilia Cáceres de Dayub

- Carlos Tomás Rodríguez

- Julio César Leguizamón (La Banda)

- Angélica Lorena Martínez

- Juana Rosalba Rivero

- René Noemen Alemis (La Banda)

- Juana Salvatierra

- Clotilde Miguelina Sánchez

- Dora Elisa Lobos de Toricelli (Atamisqui)

Sepelios Participaciones

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su esposo Jose Dayub, su hija Milagros Dayub sus padres Maria, Margarita, Jose y Lauro sus hnos. Jose, Gringo, Nena, Magui, Graciela, Azucena, Marisu, WALTER, Ruben, Lauro, William, Patricia, Orlando, Jose y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas cementerio la piedad serv. realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su esposo Jose Dayub, su hija Milagros Ayia Dayub participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. La Piedad.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su madre Margarita Azucena Ruiz Vargas de Cáceres, sus hermanos Rubén, William, Lauro, José Luis, Patricia y Orlando participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cement. La Piedad.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su hermana Azucena, su sobrino Diego Basualdo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Amigas de su hermana Graciela: Miryam, Silvia, Betty, Lita y Raquel participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Elsa Noemí Mayuli participan su fallecimiento con mucho dolor, acompañando a su esposo Titi e hija Milly. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Piedad.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor, recíbela en tus Reino y brille para ella la luz que no tiene fin". Lic. Mariela Tarchini Bauque participa su fallecimiento, acompañando a su esposo e hija.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Querida Lili, Dios te ha llamado para estar a su lado, solo nos queda recordarte. Tus amigas de la infancia, Mary, Susanita y Dorita Carranza. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos: Zaida, Karina, Cristina, Miguel, Andrés y Rita, hijos Pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Hamburgo Cia. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Mamita fuiste una leona y la pelaste hasta el final". Nunca te vamos a olvidar, viviras por siempre en nuestros corazones. Su hija Zaida Soria, hijo politico Mario y nietos Luis, Agustin e Ignacio Monteneegro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Su hija Cristina, hijo politico Raul, nietos Rocio, Agustina, Cristian y Alvaro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan eterno descanso y oraciones en su querida memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino". Su hija Rita, hijo político Cristian y nietos Valentina y Marcos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oracione3s en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Se que te encuentras en un lugar glorioso y que alla no hay males que te puedan aquejar. Aqui todos extrañamos tu presencia pero en nuestros corazones una parte de ti siempre ha de habitar. Su hija Cristina, nietos Rocio, Agustina, Cristian y Alvaro, participan con dolor su fallecimiento.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor tu hija ya esta ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Elena, y cuñado Niño, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiones". Su nieto Gabriel y su mamá Sandra, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Abuelita mia te ame con todo mi corazon y te voy a extrañar con toda mi alma, siempre te recordaré. Su nieto Elias Soria y su mamá Verónica, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Esc. Nº 237 Dr. Ricardo Rojas: personal directivo y docente participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Zaida Soria de Montenegro. Eleva oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Farmacia San Fernando: René, Patricia, Ariel, David y Clara acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Karina y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los bienaventurados". Familia Juárez, Nediani participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuelita del Dr. Franco Gramajo y acompañan a su familia en este difícil momento rogando oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Myrtha y Myrna Agüero, Ana Fernanda Riaña Agüero, participan su fallecimiento. Acompañan a Karian y demás familiares en esste doloroso momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Personal Directivo y compañeros de trabajo de su hija Rita del Centro Acuático, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su flia. en este lamentable momento.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Doy gracias a Dios por haberme dado una Madre de acero que la luchó hasta el final. Descansa en paz Madre mia. tu hijo Miguel y tus nietos Matias y Martina, particdipan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Gracias mimila porque fuiste la mejor del mundo, fuiste mi abuela y fuiste mi madre, siempre estaras presente para mi, porque todo lo que me enseñaste vivirá en mi para toda la vida. Tu nieta Rocio, participa con dolor su partida.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Carlos Raúl Sarmiento participa con dolor el fallecimiento de la mamá de Zaida. Eleva oraciones en su memoria.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. "Que el Señor te reciba en su gloria y brille para vos la luz que no tiene fin". Acompañamos en este gran dolor a Soledad y su hijo. Sus Compañeros de Lotería de la Caja Social.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus compañeros de la Caja Social, Dpto. otros Juegos de Azar, acompañan con profundo dolor tu partida, a Soledad y sus hijos; Jose Cianferoni, Alba Coria, Selva Rodriguez, Diego Campos, Paola Navarrete, Marcela gomez y Belen Urquiza.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Los compañeros de oficina de su hija Florencia; Marcos, Ciro, Marilyn, Franco, Víctor, Doris, Fernanda, Enzo, Silvia, Adriana, Carolina y Horacio. Acompañan en el dolor por la partida de su querido Padre. Elevan oraciones en su memoria.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Stella Rugieri de Leguizamon y su hija CPN Lorena Leguizamón de Paradello participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Soledad e hijo Juan Pablo y flia.Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CASTILLO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Sus compañeros de la Caja Social Delegación La Banda: Piña Carlos, Herrera Lucas, Quinteros Mario, Figueroa Javier, Castagna Belén, Navarrete Vanesa, Roldan Susana, Robles Sergio, Coronel Carlos, Rubio José María, Gomez Pablo, Afur Esteban, Barrionuevo Mónica, Gomez Miriam, acompañan con profundo dolor a su familia y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORNELLI, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/17|. ¡Como duele tu ausencia! Te extrañamos, te necesitamos tanto! Pero nos reconforta saber que estás junto a Dios gozando de su AMOR. Su madre, sus hijos y nietos invitan a familiares y amigos a unirnos en oración por tu eterna paz, en la misa de 20.30 de la Catedral Basílica, al cumplirse hoy un año de su fallecimiento.

CORONEL, CANDELARIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Personal directivo, docente y maestranza del Jardín de Infantes Nº 542 acompañamos con profundo dolor el fallecimiento de la abuela del ordenanza del turno tarde Daniel Duarte. Se ruega una oración en su memoria.

CORREA DE ÁLVAREZ, LOLA TERESITA (Chocha) (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/18|. Con inmenso dolor despido a la querida Chocha, el Ángel que me cobijó en su hogar en momentos de inmenso dolor. Maiky Lapalma de Guerrieri.

GÓMEZ, VICTORIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. José, Daniela, Kuky y flia. participan el fallecimiento de la apreciada vecina, doña Charito y acompañan en el dolor a sus hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ANGÉLICA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. Sus padres Nino Martínez y Marta Matielo; sus hermanos Marcelo y Pamela; su cuñada y niet, sobrinos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 16 en el cementerio de Villa Jiménez, casa de duelo Isidro Albornoz 315, Bº H. Hondo SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Mario A. Sily participa con pesar su fallecimiento y acompaña con el afecto de siempre a sus amigos Chicho, Ramón, Raúl y sus respectivas familias, por la irreparable pérdida de su Sra. madre. Ruega por la paz de su alma y el consuelo de sus seres queridos.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Ramón Carrizo y flia., Elizabeth Carrizo, Silvia Abdala y Rheque Carrizo, sus hijos Claudia y flia., Silvina y flia., Alejandra y flia., y Matías Carrizo, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Mario Bernabé Diósquez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Con cariño inmenso abrazamos a Marily, Malena y Juan Pablo en estos momentos de dolor. Maiky Lapalma y Kuki Guerrieri.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Raúl Espeche, su esposa Maria Angélica Bravo Zamora, sus hijos Raúl y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Alicia Leoni Pinto de Paradelo, sus hijos Adolfo, José, Fernando y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del gran querido Calitos y acompañan a su familia en tan difíciles momentos. Elevando oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Expresan hondo pesar por su fallecimiento. Argentina Mateo de Brizuela y familia, con agradecimiento por las virtudes profesionales de hace diez años en sus atenciones médicas. Dios reciba en su gloria al Dr. Carlitos.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dra. Stefania Urueña (Médica) y Dr. Daniel Urueña (Abogado) participan con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Navelino. Expresan su eterno agradecimiento por sus brillantes y eficientes servicios profesionales recibidos y ruegan una oración por su eterno descanso.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos Graciela, Martín, Mario, h. pol. Rubén, Noemí, Delia, nietos Romina, Andrés, Belén, Agustín, Eugenia, M. Emilia, Martín, Exequiel, participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El Señor es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará descansar ". Su hija politica Delia Sosa, nietos Romina, Andres, Agustin, Exequiel y bisnieto Lauti, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus sobrinos Nano, Ccacho, Negra, Carlota y Juanita con sus respectivas flias., participan su fallecimiento con mucho dolor y elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor ya esta ante ti, recibela en tu Reino". Sus sobrinos Chabela y Tony, Nora y Oscar, Juan Carlos y Mirta y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Colegas de su hijo Martin del Dpto. de Estructuras y Construccciones de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologias de la UNSE, participan con dolor su falecimiento y acompañan a la flia. en tan doloroso momento.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su falecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Descansa en Paz. Acompaña a sus hijos Graciela, Martin y Mario y a sus flias., en este momento de pesar. Carlos Poggi, ruega oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno ; Compañeros y amigos del 16º Distrito de Vialidad Nacional,; Marcos, Miguel, Carla, Luis, Rodrigo, Mercedes, Carolina, enrique, Doris, Claudio, José Luis, Ariel, Alejandra, guido, Gabriela, Maria José, Patricio, Maximiliano, Federico, Victor, Beto y Eugenia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre y abuela de nuestras compañeras Graciela Paz y Belen Villalba. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El Ing. Raúl E. Gallego y el Ing. Salomón Lafi participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su colega Ing. Martín Paz y elevan una oración en su memoria por su eterno descanso.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso. Se nos ha ido la amada Abuela Juanita; Sus samigos de siempre que nunca te olvidarán., Vanessa y Antonella con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Los compañeros de su hija Graciela y su nieta Belén de la dirección Nacional de Vialidad: Dr. Marcos Alemán Domínguez, Pola López, Ana Guardini, Blanca Seu, Cecilia Bondi, Doris Elías, Eugenia Revigliono, Gaby Retondo, María José Isa, Natalí Nasif, Ramiro Sonzogni, Felipe Marcos, Federico Vargas, Alfredo Torres, Marcelo Cioccolani acompañan a sus compañeras en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. CPN. Walter Noé Tegliavini, participa su fallecimiento y acompaña con el corazon a su amigo Martin y a tod la flia. Ruega oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Oscar Gomez, su esposa ana Maria, sus hijos Dario y flia., Facundo y flia., acompañan en este momento a sus hijos y flia. Elevan orsaciones en su memoria. Descansa en paz.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Rodolfo Nuñez, su esposa Sarita Stone, sus hijos, hijos politicos y nietos acompañan a sus amigos Martin, Mario y Graciela u demás familiares y ruegan a dios por su resurrección.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Amelia de Rivero, sus hijos Betty, Cristina, Esther, José, Lita y Sandra con sus respectivas flias., desspiden con dolor a su apreciada vecina y amiga. ruegan al Altisimo cristiana resignaciñón para sus hijos, hijos politicos y nietos.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Juan D. P. Pinto Bruchmann, Maria Ines Sánchez de Pinto y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en especial a Martin y Noemí en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Dr. Raul Villalba, Betty Santillan, Cecilia, Guadalupe, Sofía Villalba, Marito Malachesky, Gaston Hernandez, Fanny González y Guegue Córdoba, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El Dpto. de Obras Viales de la FCE y T UNSE, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Martin y Graciela y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor recibela en tus Reino " Su sobrina Edith Noemi Perez Rodas y flia., Liliana Paz Rodas y flia., Pia Arminda Rodas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El equipo de Ingenieros "A" F. C., participan el fallecimiento de la Mamá de sus compañeros y amigos, Martin y Marito. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. En tu mano encomiento mi espiritu " Los amigos de sus hijos Martin y Nomí; alberto Sequeira y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones y pronta resignación a sus familiares.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor ya esta ante ti recibela en tu Reino " Las amigas de su hija Graciela; Megui, Graciela, Pori, Liliana, tota y Cecilia, acompañan a la flia. en este triste momento.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su esposa María de los Ángeles, hijos Carlos, Milagros, Martín, Agustina, nietos Alma, Paz, Julián, Tomás part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Pque. de la Paz a las 9 hs., casa de duelo P. L. Gallo 330 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Aunque pase por quebradas muy oscuras, no temo ningún mal, porque Tú estás conmigo, tu bastón y tu vara me protegen". Su padre Emigdio, sus hermanos Sonia, Luis, Víctor Hugo, Mariano, Rubén, Fátima y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su nieta Aneley Anthonia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Negro, Mirta y Fredy Vizgarra y familias despiden con cariño a su amigo Carlos y acompañan a su familia en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, nuestra ayuda en momentos de angustia. Carmela Taboada de Chaikh y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga María de los Ángeles y acompaña a toda su familia, hijos y nietos con mucho cariño en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos: Elmina, Francisco y Luciano, hijos Pol. y nietas, part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10,30 en el cement. El Descanso. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus hermanos Orlando, Atu y Stella, sus sobrinos Anahí, Heraldo, José Luis, María del Carmen y Juan Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. La vida no cuenta los pasos que has dado, sino las huellas fuertes que nos has dejado. Su hermano político Dr. Raul Alberto Santucho , tus sobrinos Raulito y flia y Maria Elmina y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus sobrinos Dr. Raul Alberto Santucho (h), Maria Torres Bruchmann y sus hijos Raulito, Santi, Franco y Agustina, participan con profundo pesar el fallecimiento de tia Gilda y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su sobrina Maria Elmina Santucho y Ariel Ruiz, participan con inemnso dolor el fallecimiento de la querida tia Gilda y acompañan a su primos Elmina, Francis y Luciana. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Rodolfo Legname y Marcelo Ahumada despiden a Gilda con largo afecto y con ella a una vida dedicada a la producción de un proyecto de cultura, derechos, memoria y justicia. Acompañan a Francisco y Elmina en tan doloroso momento.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. José Luis Velázquez, Lilian Jozame, sus hijos Gonzalo, Milagros, Pilar y sus respectivas flias., despiden con profunda tristeza a su querida amiga Gilda.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas participan con pena el fallecimiento de su querida y admirada amiga de toda una vida. Acompañan a sus hijos Francisco y Elmina, y recuerdan a su esposo Francisco René.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Son tantas las cosas que me quedaron por hablar contigo Negra, que no encuentro paz en este desasosiego. Al hacer hoy mi despedida de tu persona, amiga de tantos años y vivencias compartidas, me arrepiento el no haber estado contigo en estos últimos días. Dejas un profundo dolor y sentimientos encontrados en mi vida, a pesar de todo me despido de ti con la confianza de que volveremos a encontrarnos algún día y acompaño en el dolor a tus hijos Elmina, Francisco y Gildita, quienes saben llevar el legado de dolor, alegría, sacrificios que su historia, la tuya y del negro, les supiste trasmitir. Descansa en paz amiga, te tendremos siempre en nuestra memoria y afecto. Vivirás entre nosotros. Mirta y Pamela Rigourd.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Amigas de su hermana Stella Maris: Patricia Ochoa, Eugenia Abdala, Lucrecia Sayago, Roxana Ríos, Florencia Paz, Lucía Videla, Ariel Elías, Javier Alagastín y Felipe Alfaro participan con dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 340 y serán inhumados hoy en el cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Felipe Alfaro, Peky Paz Medina y sus hijas Josefina y Ana participan con profunda tristeza el fallecimiento de la hermana de su amiga Estelita Roldán. Sus restos son velados en Pedro L. Gallo 340 y serán inhumados hoy en el cementerio Parque El Descanso.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Graciela Vivas, sus hijos Graci Perez y Carli Perez con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Con sincero afecto acompañamos a Estelita Roldán ante doloroso momento, Cecilia de Balmaceda, Juan Manuel, José Luis, Blanca, Ana y Paola

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Las amigas y vecinas de su hermana Stella: Nilda, Tere, Gringa y Mecha participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Comisión directiva de la Alianza Francesa, junto a profesores de la institución y personal administrativo, participan el fallecimiento de la Sra. Gilda de Santucho, quien fuera miembro de comisión directiva y acompañamos a su hija Elmina del Carmen Santucho, directora pedagógica de nuestra institución.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Vivira siempre en nosotros, en nuestras luchas y en el corazon de quienes vimos en ella a una mujer luchadora y comprometida, por un mundo mas justo y equitativo para todos. La Asociacion por la Memoria, La Verdad y La Justicia de Santiogo del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida compañera Gilda, e invitan a acompañar sus restos que seran sepultados hoy a las 10,30 en el cementerio El Descanso.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Serás siempre un faro en la busquede de memoria, verdad y justicia. viviras siempre presente en nuestros corazones. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Ana Cristina Santucho, Maria Sougarret y Mariana Diaz Cornet.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. La Comision Directiva, Personal docente y alumnos deel Instituto Dante Alighieri, participan del fallecimiento de la Sra. Madre de la Prof. Elmina Santucho, ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Lic. Rita Mercedes Ledesma, Norma Sayago, Lucho Quadrelli, Marta Susana Pérez, Hugo Rodríguez, Amalia Domínguez y todos sus amigos del grupo literario Nuevos Caminos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Mario José Fioramonti, su esposa Julia E. T. de Fioramonti y familia participan su fallecimiento y acompañan a todos sus familiares en este momento de dolor.

SÁNCHEZ, CLOTILDE MIGUELINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos Nancy, Marisa, Ángel y Carlos, hijos políticos Juan, Nena, María, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162. Tel. 421-9787.

Invitación a Misa

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Padre, es largo y solitario el camino sin ti, pero te llevo en mis recuerdos aunque no estés hoy conmigo. Se que desde allá donde estés me guías, iluminas mis pasos y cuidas de mi. Te extraño padre mío. Su hija María Emilia Antonio, su hijo político Roberto Concha, sus nietos Faryd y Anissa invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, al cumplirse seis meses de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

ANTONIO ARMUSH, RUBÉN REYES (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/18|. Señor te damos gracias por el tiempo que estuvo con nosotros. Te rogamos por el descanso eterno que lo tiene merecido. Que goce de paz y vea contemplar tu rostro. Su amada esposa María Inés, sus hijos Rubén, René, David y María Emilia, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse seis meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DE YEBRA DE JEREZ, MARGARITA L. (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Su hijo Víctor Francisco Jerez invita a la misa con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento, a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs.

GÓMEZ, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/16|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Sus hermanos Noemí, Isidro y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ROGELIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/16|. Al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Sus hermanos Noemí, Isidro y familia; sus hijos, nietos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSA DE FERNÁNDEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/93|. Sus hijos Carlos y Miguel Fernández invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, al cumplirse 25 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PALACIOS, PAULA LEONOR (q.e.p.d.) Falleció el 1/8/18|. Mami: tu presencia ya no está en nuestras vidas, pero tu recuerdo está latente, en nuestras memorias, fuiste un ejemplo de vida, fortaleza y humildad. Tus hijos César, Daniela y Viviana y sus nietos invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs., al cumplirse su noveno día de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GODOY DE HID, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/03|. Madre, hoy se cumple un año más de tu partida al encuentro del Señor. Tus hijos Gringa y Juan Carlos elevan oraciones en tu memoria.

MOLINILLO, SILVIA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/14|. Su compañero Miguel Fernández la recuerda con motivo de cumplirse cuatro años de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ALEMIS, RENÉ NOEMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos Alberto y Carlos; h. pol., nieto, bisnieto y demás flia. part. su fallecimiento. Sus restos será inhum,. en el cementerio La Misericordia a las 14 hs., casa de duelo Belgrano 532 LB., sala velatoria. Serv. Soc. Militar - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijas Fabiola, Tania, Guadalupe; hijos pol. Alejandro, Fernando, nietos Julián, Lautaro, Mateo y demás familiares part. el fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol a las 11 hs., casa de duelo sv. LB. Belgrano 532 Serv. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Cuando un amigo se va, queda siempre un espacio vacío". Nunca te olvidaremos querido Julio, fuiste muy importante en nuestra familia. Fuiste un hermano, siempre presente. Sus amigos Felipe Alfaro, Peky Paz Medina y sus hijas Josefina y Ana Alfaro participan con profundo dolor y tristeza su temprana partida. Sus restos son velados en Belgrano 532. La Banda, y serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardín del Sol.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Directivos de Lo Bruno S.A. participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Personal de Lo Bruno S.A. participan de su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA, SANTOS TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. 'Yo soy la resurrección y la vida, el que está muerto vivirá''. Personal de le Escuela de F.P.y C.L. Nº 1, participa con dolor el fallecimiento del Sr. Padre de la Directora de dicho establecimiento Lic. Graciela Mansilla. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, SANTOS TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. "El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad . A ella le regalo mi confianza y le doy todo lo que me pide''. Padre querido vivirás por siempre en nuestros corazones. Tu hija Silvia, tu hijo político Gustavo Quiroga, nietos Gustavo, Juan Pablo, Maxi y Lucio. Rogando por su descanso eterno y sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

MANSILLA, SANTOS TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. "Nuestro Señor decidió llevarte a su Reino mi viejito querido. Nos quedamos desconsolados con tu partida. Fuiste una excelente persona y un maravilloso papá. Siempre vivirás en nuestros corazones y esperaremos el glorioso día en que nuestro Señor nos vuelva a reunir. Descansa en paz mi viejito. Tu hija Nilda Mansilla y tus nietos Carlos, Lautaro, Eliana y Rocio Ledesma.

RODRÍGUEZ, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 754 de la ciudad de Clodomira participan el fallecimiento del padre de su compañera de tareas Mary Rodríguez y la acompañan en este triste y doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. El IFD Nº 7 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Prof. Sara Abregú y tía de la Prof. Mariné Abregú, docentes de esta institución educativa. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Luis Orlando Rojas y flia. y personal de Rojas Muebles participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Guada y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Dra. Delia Pacheco Cueto de Ibáñez y Juan Ibáñez Pacheco participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de la querida Dra. Tere Benevole de Gauna y abuela de los Dres. Gustavo Rubén Gauna, María Gabriela Gauna y María Eugenia Gauna. Rogando a Dios cristiana resignación ante irreparable pérdida.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Dra. Fernanda Daniela Lencina, su responso José Manuel Trungelliti e hija Matilde participan con profundo pesar su fallecimiento.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Constantino Gómez Montero, sus hijos Mariano y Andrea, Silvia y Oscar (a) Anita y Álvaro participan con dolor la partida física de la madre de la querida amiga Tere. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Dra. María Julia Ponce de Merino y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Dr. Gastón Merino y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Tere, Gustavo y Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Alfonso José Arce y su hijo Alfonsito participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la Dra. María Teresa B. de Gauna y abuela de la Dra. Gabriela Gauna. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Elda Sánchez Colomo (Chinchin) participa el fallecimiento de tan apreciada señora los recuerdos de gratos momentos compartidos, provocan un gran pesar y tristeza por su muerte. Reciban sus familiares todo mi cariño. Descansa en paz.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Néstor Fernando Zurita, su esposa Azucena Brunello, su hija Helena y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Teresa y familia. Ruegan por su descanso en paz.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Ricardo Vittar, Mercedes Sonzini y María Belén, María Celeste y María Soledad, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Los compañeros de su nieta Dra. Gabriela Gauna: Dra. Mariela Bitar, Dra. Olga Gay de Castellanos, Álvaro Cantos, Cecilia Larred, Mercedes Benavente, Belkis Alderete, Nathalia Malachevsky, Viviana Contreras, Roque De Bonis, Belén Encalada, Diego Vizgarra, Juan Viaña, Soledad Cejas, Sandra Rojas, José Leiva y José Farías participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia ante la irreparable pérdida.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. El Vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con profundo pesar su fallecimiento, y acompaña con afecto y oraciones en este difícil momento de dolor a su hija Dra. Teresa Benévole de Gauna, y a sus nietos Dres. Gustavo y Gabriela Gauna, todos destacados docentes de la UCSE.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Eduardo Jozami y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegria de tu presencia''. La Cooperadora del Hogar de Ancianos ''Jesús de Nazaret'' participa con profundo pesar tu partida y acompaña a su flia. Ruegan oración en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Carlos A. Gómez Abram (ex alumno), Alcira M. A. Truol Robledo de Gómez Abram, sus hijos María Eugenia Gómez Truol, María Gabriela Gómez Truol de Elías, Darío Elías Cesoni participan con dolor la partida de la querida Sra. Esilda y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Armando Miguel Jozami y flia, lamentan el fallecimiento de la Señora Esilda y acompañan con cariño a sus hijos y nietos. Rogando oraciones en su querida memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Maríana Bonacina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Tere, Gaby y Gustavo con afecto y oraciones.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. María del Carmen Parente de Monicci Kurán, sus hijos Florencia y Emiliano participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Tere y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Nicolás E. Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildósola y sus hijas María Teresa y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. María Alejandra Soria Vildósola y Mariela Bitar de Papa participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Amalia Elena Filippa de Guber participa de su fallecimiento y acompaña a su hija Teresa y demás familiares en estos momentos de dolor. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

BRAVO ARIAS, GUSTAVO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Sus padres, hermanos, abuelos y de más familiares, invitan al responso que se realizará hoy a la 16 hs en el panteon familiar del Cementerio La Misericordia y una misa a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse 2 meses de su partida al Reino Celestial.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORONEL, JOAQUÍN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su esposa Clara, sus hijos Guillermo, Aldo, Elvio, Dario, Ñaco, Silvia, Daniel, Norberto, y Cesar y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 14 horas en el cementerio de Hoyon Dpto. Atamisqui servicio realizado por COCHERIA NORTE la plata 162 tel 4219787.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Participan con profundo dolor sus hijos Carlos, Cacho, Tito y Carla, así como sus hijos políticos Sonia, Mirta, Silvia y José y nietos. Sus restos serán velados en Villa Atamisqui y sepultados en el cementerio del mismo lugar.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos Gladys, Hugo y Luis, nietos y bisnietos participan con dolor su partida. Sus restos serán velados en Colonia El Simbolar y sepultados en el cementerio a las 11. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS DR. (q.e.p.d.) Fallecio el 9/8/18|. Julio Velarde, Fabiola, Victoria, Hugo y Digui, participan con tristeza en la despedida de su amigo Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

ROMERO, MARÍA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/18|. Daniela: tu partida nos dejó un profundo dolor, sin embargo estás presente en nuestras vidas y especialmente en la de tus hijos, ya que contigo vivieron una vida llena de amor, alegría y de amigos increíbles. Fui afortunada de conocerte, de ser madrina de la pequeña Paula Dolores, y de admirar tus virtudes que con gran sencillez brindabas a los demás. Dani querida tu cuerpo no está pero tu energía, tu amor, tu compañerismo, tu risa, todos esos recuerdos están aquí en nuestros corazones. Tu familia y yo orgullosos de vos por siempre. A un mes de su partida ruega oraciones en su memoria. María Adelina Valdez "Chochi"