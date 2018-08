Tributo al goleador histórico de Colón: "Chochi" Iturre

10/08/2018 -

El Club Sportivo Colón realizará esta noche un merecido homenaje a su goleador histórico, Julio Nicolás "Chochi" Iturre, que falleció recientemente.

El acto se realizará a las 21.30, antes del partido entre Sportivo Colón y Patagonia, en la categoría Mayores.

Entre sus logros deportivos, "Chochi" integró el seleccionado santiagueño subcampeón argentino en 1971, en Corrientes.

También fue campeón de la amistad en Sunchales, tras convertir 44 puntos en la final ante Villa San Martín de Resistencia.

La Capitalina también programó para esta noche los siguientes partidos: Olímpico vs. Lawn Tennis, en Cadetes; Quimsa vs. Nicolás Avellaneda, en Infantiles y Cadetes; Olímpico Negro vs. Independiente, en Infantiles y Cadetes; Tiro Federal vs. Red Star, en Cadetes y Mayores; Huracán vs. Newbery, en Cadetes y Mayores; Belgrano Verde y Atamisqui, en Infantiles y Cadetes.