Cerca de 2 mil efectivos custodiarán los comicios

Fotos REUNIÓN. El objetivo primordial de esta reunión fue la de asegurarse de un trabajo eficiente y brindar seguridad en el desarrollo del sufragio.

10/08/2018 -

Las fuerzas de seguridad terminaron de definir el Plan de Trabajo, a ser adoptado durante la jornada del domingo 12 de agosto en esta provincia. Gendarmería Nacional Argentina y la Policía de Santiago del Estero serán las encargadas de custodiar las escuelas donde se efectuarán los sufragios.

El encuentro se realizó entre los máximos representantes de ambas instituciones. Desde la Gendarmería Nacional Argentina lo hicieron el jefe de Región IV de GN Cte. Gral. Adolfo Guiñez, el 2do Jefe de Región IV Cte. My. Marco Antonio del Castillo, jefe de Agrupación XVII Cte. My. Adolfo Dante Ramírez, jefe del Destacamento Móvil 5 Cte. My. Dardo Ybarra. Mientras la Policía lo hizo con su actual jefe de Policía, comisario general Raúl Montiel y subjefe de Policía comisario general Jesús Sánchez.

En total entre ambas reparticiones, suman alrededor de 2.000 efectivos los cuales serán distribuidos en todos los municipios de 1era y 2da. categoría además de algunas comisiones municipales.