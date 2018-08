Docente reclamó a autoridades del colegio de su hijo por maltratos

10/08/2018 -

Una docente contó que vivió un momento de drama y angustia cuando se encontraba en su casa y recibió un llamado telefónico de su hijo, quien le decía que "iba a saltar por la ventana y prenderle fuego a la escuela", porque estaba cansado de que lo maltrataran.

En diálogo exclusivo con EL LIBERAL, María (nombre ficticio) reveló que es docente, que trabaja en una institución primaria de La Banda y que tiene un hijo de 16 años, quien cursa allí y padece de un trastorno por déficit de atención (TDA).

Según reveló María, su hijo Juan (nombre ficticio) en los últimos años no tiene paz "por los episodios que sufre en el colegio. Tiene terror de que sus compañeros lo traten de tonto"

La docente sostuvo que el chico "es hiperactivo, tiene atención dispersa y problemas de aprendizajes mínimo, por eso es acompañado por un docente terapéutico, pero todos renunciaron porque en su colegio no los dejan trabajar con mi hijo".

La madre reveló que los acompañantes terapéuticos de Juan ahora le enseñan en la casa. Más tarde sostuvo: "Para la escuela mi hijo es tonto, pero resulta que el informe del neurólogo sostiene que no padece de ninguna enfermedad".

Consultada sobre el episodio que desató la crisis en el adolescente, María reveló: "Cuando él llegó al colegio estaba por comenzar la clase de inglés y al ingresar al curso sus compañeros le dijeron que la profesora les había dicho que él no era normal, y que debe ir a la Telma Reca", haciendo referencia a una institución para menores con capacidades diferentes.

Esa situación habría desatado una crisis en el menor, generando un estado de nerviosismo profundo. Al recibir el llamado de su hijo, la docente llamó al colegio y les pidió que vayan a verlo porque no sabía que le pasaba y que ya ella ya se disponía a acudir a la institución.

Desesperante

"Mientras tanto me comunico con Juan y le pido que vuelva al curso, que me espere. Cuando llego al colegio me dirijo directamente a la rectoría porque pensé que ellos ya habían tomado cartas en el asunto. Al entrar me dicen que nadie lo había asistido, que la rectora no estaba en ese momento, porque se había cruzado a la escuela primaria’, explicó María, quien corrió a buscar al adolescente.

"Cuando llegué al curso, Juan se estaba comiendo los dedos de los nervios, tenía toda la cara roja. Le pido permiso al profesor y lo llevo a la rectoría. Allí labro un informe donde aviso que me lo llevo a mi casa. Más calmado me contó lo que había pasado y me dice que ‘ya no puede más, que no aguanta vivir así’ entonces nuevamente lo calmo", sostuvo la docente, quien también trabaja con menores con problemas de conducta.

Según expresó María: "Juan tiene vergüenza y terror a que se enteren que tiene ‘algo’ porque no quiere que lo discriminen. Mi hijo tiene una mamá que lo va a defender, pero me gustaría que no pase más por otros chicos que están en su misma condición’.

La mujer, quien contó que hará una presentación en el Inadi por el trato que recibe el menor, sostuvo que ‘desde el jardín lucho por la inclusión de mi hijo, y es una vergüenza lo que pasa con él’.

Más tarde ahondó: "El daño que la escuela le causó a mi hijo es terrible. Ahora él tiene que ir al psiquiatra por lo que sucedió, y el deber de los docentes es mínimo. Solo tienen que tratarlos bien. Hoy presenté una nota donde les pido que me brinden copia certificada de la carpeta de la trayectoria escolar, monitoreo y seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje realizado por el Gabinete Psicopedagógico del establecimiento".

Al finalizar, la docente refirió: "No voy a permitir que sigan dañando a mi hijo con el maltrato, aunque él me dice que ‘va a aguantar’. Voy a denunciar a la rectora, a sus docentes, porque por culpa de ellos él tiene que ir a un psiquiatra".