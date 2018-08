Todo listo para la 10ª edición del torneo Mariano Palazzi

Fotos ANUNCIO. La dirigencia de los Pichis presentó el evento en sociedad.

10/08/2018 -

Con la presencia de la dirigencia santiagueña de Los Pichis (rugby de veteranos), se presentó anoche en sociedad a través de una conferencia de prensa la realización para mañana de la 10ª edición del Torneo Mariano Palazzi.

Cabe recordar que este evento cuenta con la organización de Los Pichis y se desarrollará con la presencia de varios clubes de la provincia y de otras vecinas.

El certamen se desarrollará en las instalaciones del Santiago Lawn Tennis Club en lo que será una gran jornada del rugby de veteranos en homenaje al querido ex jugador de la entidad del parque Aguirre. Participarán del certamen los equipos de Lawn Tennis Classic, Old Lions Classic y Curse de nuestra ciudad, Tarcos, Huirapuca, Universitario Classic y Old Virgins de Tucumán, Cardones y Magia Negra de Catamarca y Hormigones de Mendoza. La recepción de las delegaciones será al mediodía.