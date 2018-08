Mitre visita a San Martín de Tucumán

Fotos ENSAYO. El Aurinegro jugará un nuevo amistoso. Esta vez enfrentará a San Martín, que jugará en la Superliga.

10/08/2018 -

Para continuar con su puesta a punto desde lo futbolístico, Mitre protagonizará hoy un nuevo partido amistoso cuando visite en Tucumán a San Martín.

El encuentro se disputará desde las 10 a puertas cerradas, tanto para el público como para la prensa.

Serán dos juegos de 40 minutos cada uno. En el primer turno jugarán los equipos que se perfilan para ser titulares. Después será el turno para los relevos.

Luego de este compromiso de nivel para el plantel dirigido por Alfredo Grelak, el próximo domingo jugará su último amistoso frente a Central Córdoba en el barrio "Oeste".

En cuanto a lo deportivo, mientras que se prepara para disputar el Nacional B el plantel profesional se entrenó en la tarde de ayer en el predio de San Marcos.

Al finalizar la práctica, Norberto Paparatto habló con la prensa y realizó un análisis futbolístico tras los amistosos.

"En los primeros ensayos nos costó los movimientos nuevos que el cuerpo técnico empezó a trabajar. Pero con el correr de los amistosos hicimos mejores partidos. El otro día, contra Belgrano de Córdoba, fue importante. Estuvimos a la par de un equipo de primera división y eso es importante. Ahora se nos viene otra prueba linda frente a San Martín de Tucumán, al igual que contra Central Córdoba en el clásico del domingo 19. Nos va a venir bien para terminar de la mejor manera la pretemporada y para que el técnico ya pueda perfilar el once titular de cara al debut en el torneo", especificó el ex Tigre, en diálogo con ABC Deporte.

"Papa" también reveló cómo lleva el día a día en su nuevo desafío.

"La verdad que me encantó el grupo humano con el que me encontré en Mitre. Me gusta mucho la ciudad. Sinceramente los chicos son todos unos fenómenos, hay buena gente. Es lo que más importa y luego lo deportivo es competencia diaria. Cuando hay buena calidad humana, todo eso se hace sano. Para mí, que tengo un poco de experiencia, es lo más lindo y lo que uno busca para que el año sea lindo y tiremos para el mismo lado".

El marcador central culminó la nota hablando de los objetivos grupales.

"Veo una competitividad grande en el plantel, todos son jugadores ganadores, que les gusta triunfar en todo y desde nuestra parte, desde lo individual y grupal la intención va a ser pelear bien arriba", cerró.