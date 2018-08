Para Andrada, el margen de error es muy chico

Fotos ESTEBAN ANDRADA.

El arquero Esteban Andrada debutó con una victoria en Boca Juniors, con el dato saliente de que terminó con el arco invicto y que contribuyó con una buena tapada para que, sobre el final del 2- 0 ante Libertad, el elenco paraguayo no llegara al descuento.

"Me sentí comodo , fui de menor a mayor. Sé que no me llegan mucho porque estoy en un equipo muy grande y a veces cuando te tocan dos o tres situaciones por partido, uno sabe que las tiene que sacar. Es la única forma de darles confanza a los compañeros. El margen de errores es muy chico", explicó el arquero por el que Boca le pagó a Lanús alrededor de cinco millones de dólares.

En diálogo con TyC Sports, el arquero mendocino manifestó que sintió "tranquilidad" desde el momento en que salió a hacer la entrada en calor y la gente lo aplaudió, y comentó que Agustín Rossi, a quien reemplazó en la alineación titular, lo recibió "diez puntos" y le fue explicando desde su llegada "la idea que quiere Guillermo" Barros Schelotto.

"Me dijo que mientras se pueda jugar, salga, salvo que el equipo rival esté en una presión muy alta y que ahí la tire, que no había problema", dijo Andrada, sobre el pedido que le realizó su entrenador en la previa de su estreno bajo los tres palos en La Bombonera.