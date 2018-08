Zárate: "Boca es mucho más de lo que pensaba"

Fotos PALABRA. Mauro Zárate habló sobre su gran debut por Copa Libertadores ante Libertad en La Bombonera.

10/08/2018 -

El delantero del Xeneize habló sobre su gran debut por Copa Libertadores. Mauro Zárate vivió su primera noche de Copa con la camiseta azul y oro en La Bombonera. En diálogo con 90 minutos de fútbol (Fox Sports) el delantero dijo lo siguiente.

A la hora de hablar de lo táctico, dijo: ‘Me siento más cómodo detrás del nueve, en la posición en la que estoy jugando’.

Cuando le preguntaron por Carlos Tévez, el delantero lo llenó de elogios: ‘Carlitos es un líder positivo. Ojalá pueda compartir más minutos dentro del campo con él’.

La relación con sus hermanos luego del escándalo: ‘Estoy disfrutando mucho este momento. Ya hice borrón y cuenta nueva’.

Por último le preguntaron sobre el mundo Boca y su debut en la Bombonera:

‘El marco de la Bombonera anoche fue impresionante. Tener la Bombonera a favor es mucho mejor que tenerla en contra. Venir de visitante es insoportable’.

Para cerrar, habló del mundo Boca: ‘Es algo impresionante y tenes que saber manejarlo. Me sorprendo día a día. Boca es mucho más grande de lo que pensaba’.

Sobre un mano a mano que falló, Zárate dio una sorprendente explicación: -Justo me había quedado viendo unos videos de Hazard, Neymar... Y en un momento me aparece uno de Henry. En Inglaterra hay cancha mojada, siempre. Y él siempre definía por abajo. Todos los partidos, desde afuera del área incluso, abría el pie y le pegaba por abajo. Sabía que si tenía una la iba a resolver así porque la pelota iba a salir rápido y le iba a pasar por abajo del brazo del arquero cuando me fuera a tapar. Y bueno, me vino con el pie y me lo tapó’, dijo el delantero de Boca Juniors.