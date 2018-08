"Es lógico que ellos estén más conformes"

Fotos LAMENTO. Eduardo Coudet ratificó que se quedó con un sabor amargo por no haber podido convertir al menos un gol en el encuentro ante River.

10/08/2018 -

Eduardo Coudet admitió ayer que sus futbolistas no estuvieron "del todo claros en las terminaciones" y por eso no pudieron romper el empate frente a un River que jugó todo un tiempo con un hombre menos. Por eso, también consideró "lógico" que "(Marcelo) Gallardo se vaya más conforme" que él del estadio Presidente Perón.

"No estuvimos del todo claros en las terminaciones. Quisimos romper por adentro ante un rival que se cierra y eso no es fácil. No se puede jugar palo por palo si el rival se defiende tan atrás. De local y con tu gente, tenés otras obligaciones. Por eso, es lógico que Gallardo se vaya más conforme que yo", analizó "Chacho" en conferencia de prensa.

Además, el entrenador de Racing Club indicó que "la idea era llegar por abajo", pero su equipo no lo logró, y aspira "a ganar velocidad con el tiempo".

"La revancha nos va a agarrar con más rodaje", aseguró, ya que el de anoche fue el primer partido oficial de la Academia en el semestre.

"Va a ser una serie durísima. Quedan 90 minutos. El gol de visitante nos da una herramienta para poder complicarle las cosas a River", se ilusionó Coudet de cara a la revancha en el Monumental.

"Nos faltó convertir. No nos lastimaron con los dos delanteros. Los números indican que no nos han pateado al arco, salvo la del arranque del Pity, que con sus aceleraciones es difícil de contrarrestar. Nos queda ese sabor de boca de que nos queríamos llevar los tres puntos y no pudimos. Quedan 90 minutos y mucho tiempo por delante y ver la manera que lo llevamos, en este tiempo nos vamos a ir conociendo, y esto no es modo de excusa. Pol (Fernández) llegó hace 48 horas y le tocó jugar. A la revancha vamos a ir con más tiempo para trabajar, 20 días, y conocernos. Va a ser durísimo en la revancha. Nosotros tácticamente podemos plantear otro juego al ir de visitante", cerró.