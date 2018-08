La venta de usados cayó 2,5% en el país, pero creció 4% en Santiago

Fotos DINÁMICA. Ante la suba de precios de los 0 km, una buena opción son los usados, aunque la duda es cuánto tiempo durará.

-

La venta de autos usados cayó 2,5% en julio respecto del mismo mes del año pasado a nivel nacional, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA), aunque en Santiago del Estero tuvo un crecimiento del 4%.

La provincia se destaca por la dinámica en la comercialización de vehículos usados y por ahora se mantiene con signo positivo.

Según datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), en julio se realizaron 1.203 transferencias en Santiago del Estero, contra 1.157 del mismo periodo de 2017. En el acumulado del año, están registradas 8.536 operaciones, un 22,4% superior a los 6.975 del mismo periodo del año pasado.

En todo el país, por su parte, en el séptimo mes del año se vendieron 153.219 vehículos usados, un número inferior a las 157.087 unidades registradas en julio de 2017.

En el acumulado de los siete primeros meses del año, el volumen llegó a 1.027.544 unidades, un crecimiento del 6,07% con respecto a igual período del año pasado, cuando se vendieron 968.785 vehículos.

Alberto Príncipe, presidente de la CCA, expresó que los precios de los autos 0 kilómetro "vienen subiendo a un ritmo importante desde fines de abril (entre un 20 y 25%), porque no pueden quedar atrasados respecto del dólar, pero la contrapartida es que el sector del auto usado, que tendría que acompañar las subas, inexplicablemente por ahora no lo hace. Es indudable que esta situación no va a seguir en forma permanente".

"Hoy este mercado es la mejor opción que tienen los compradores ante esta oportunidad. La pregunta que nos hacemos es cuánto durará. Lo determinara las terminales y los concesionarios el tiempo que puedan sostener la falta de rentabilidad. Siempre digo que las crisis crean oportunidades, ésta es una de ellas", completó Príncipe.