Declaró Lascurain y terminó a los golpes con periodistas

Fotos OFUSCADO. Lascurain se mostró enojado al salir de Tribunales, tras las consultas de los periodistas.

10/08/2018 -

El ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UAI) Juan Carlos Lascurain protagonizó un escándalo a la salida de los tribunales de Comodoro Py: enojado por las consultas de los periodistas acerca de su declaración en la causa de los cuadernos de las coimas, el empresario insultó y hasta le pegó una patada a un camarógrafo.

El episodio ocurrió ayer, minutos antes del mediodía, cuando Lascurain terminó de declarar ante el juez Claudio Bonadio.

A los empujones

A la salida de los tribunales, un grupo de periodistas rodeó al ex jefe de la UIA, quien mostró su evidente molestia ante las preguntas sobre su responsabilidad en la causa que destapó el chofer Oscar Centeno.

Mientras intentaba abrirse camino hacia su auto, Lascurain empezó a dar empujones y luego le pegó una patada en la cola al camarógrafo de la señal C5N.

Tras unos segundos de tensión, el empresario se frenó y dio unas breves declaraciones: "Estamos en un proceso difícil. Falleció mi suegra a la madrugada. Entonces, chicos, ustedes sepan comprender. Me preguntaron si me arrepentí, dije que no. ¿Declaré? Declaré. Y negué los cargos".

Consultado sobre su supuesto rol en la ruta de las coimas y la posibilidad de que se acoja en la figura de arrepentido, Lascurain sostuvo: "No tengo nada que ver, en absoluto. No me arrepiento porque no tengo nada de qué arrepentirme".

Segundos después, el ex titular la UIA volvió a enojarse con una pregunta sobre si conoce al ex ministro de Planificación Julio de Vido, se subió a su auto y se fue, tras declarar en los tribunales federales de Comodoro Py.