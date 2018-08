Fotos Quieren ser Miss Argentina Santiago

10/08/2018 -

El sábado 25 de agosto, a las 20.30, en el Salón de los Espejos del teatro 25 de Mayo, se realizará la elección de Miss Argentina Santiago del Estero y Miss Model of the world China. La modelo santiagueña Paola Zuaín es quien organiza en Santiago del Estero estos concursos. Ya fueron elegidas las 15 finalistas que aspiran a convertirse en Miss Argentina Santiago del Estero y Miss Model of the world China 2018. Los postulantes para estos cetros son Araceli Romero, Micaela Di Mateo, Valentina Pallares, Carla Chazarreta, Ximena Ruiz, Valentina Díaz, Rita Gómez, Luz Farías Juárez, Florencia Maguna, Melanie Navarro, Brisa García, Aixa Nicole Pikaluk El certamen Miss Argentina busca a la representante santiagueña que participará de la final nacional que tendrá lugar el 25 de octubre, en el Victoria Palace Hotel, en Buenos Aires. "El Miss Argentina es el único concurso internacional con licencia desde 1990 a nombre de Carolina Brachetti. Es marca registrada", dijo Zuaín a EL LIBERAL.