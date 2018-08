10/08/2018 -

El reconocido cantautor argentino Axel fue nombrado como el primer embajador en América Latina de National Geographic Partners. Es el primer latinoamericano que obtiene esta distinción por su firme compromiso ambiental y social. National Geographic Partners y Axel se unen por una misma misión: un mundo más sustentable. Por su compromiso con el cuidado y respeto del medio ambiente, el cantautor argentino fue reconocido como el primer embajador en América Latina de National Geographic Partners. Como embajador, Axel será parte de la implementación en América Latina de la campaña de National Geographic "¿Planeta o Plástico?", una iniciativa global que busca reducir los productos plásticos desechables y su impacto en los océanos del mundo, a través de la narración de historias, la educación y compromiso del consumidor, la investigación científica y asociaciones innovadoras. El artista y su equipo han incorporado diferentes soluciones para reducir los desechos y ayudar a crear conciencia sobre la crisis global de residuos plásticos. Axel comentó: "Es un orgullo poder formar parte y colaborar en causas tan importantes junto a National Geographic, un referente global sobre la difusión de la preservación del medio ambiente. He recibido varios premios y reconocimientos importantes en mi carrera, pero este me toca profundamente en lo personal por ser un tema que tengo presente en cada momento e instancia de mi vida. El cuidado de nuestro planeta tierra es algo que me apasiona, y ante esta gran oportunidad y responsabilidad que asumo, me comprometo a seguir formándome sobre el tema, pero, además, continuar motivando e inspirando a otros en que sí es posible dejar un mejor hogar a la próxima generación".