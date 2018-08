Fotos Recordaron que el campeonato Carlos Coronel tendrá su cita mañana

CHOYA, Choya (C) Mañana en el estadio del Tiro Federal de la "Ciudad de la Amistad" se pondrá en juego la 13ª fecha del campeonato Carlos Coronel. Esto es fiscalizado por la Asociación del Fútbol Amateur de Frías. Diagramación Para esta ocasión, se programaron seis juegos que atraparán a los seguidores de esta disciplina. El primer choque será a las 13 con el enfrentamiento entre Mercadito del Valle y Autoservicio Hernán. Luego lo harán Los Tornillos vs. Loma Negra; Barrio Oeste vs. Tiro Federal; Carniceria Giovani vs. Los Cuervos que marchan como único puntero con 27 puntos. Además se registrarán los partidos de Juan Perón vs. El Vasco Carnes y Mercadito Gachy y Legui vs. MyM Deportes