Fotos Palabras de una madre agradecida

10/08/2018 -

Esther Rojas, madre del pequeño Mauricio, tomó la palabra durante el acto de inauguración, para expresar con profunda emoción su agradecimiento por este reconocimiento al legado de su hijo. "Gracias, Pablo, por este homenaje, porque Mauricio merecía esto y mucho más. Conocí a muchos políticos a lo largo de este camino, pero ninguno me abrió el corazón como lo hizo Pablo Mirolo, porque él entendió que yo como madre no podía seguir pidiendo el lugar que mi hijo se merecía", dijo. Recordó luego que el pequeño que falleció con apenas 9 años era un niño lleno de felicidad, alegría y que a pesar de su enfermedad "él quería dar vida". "Mi hijo se fue temprano, dejó muchos sueños. Me considero guerrera de ley, porque nada podía hacer que claudique mi lucha por Mauri. Pablo fue generoso. Él me dijo que esta plaza llevaría el nombre de Mauricio y cumplió su palabra", dijo embargada por la emoción.