José López: "Ese dinero no es mío, es de personas de la política"

Pasaron dos años desde que José López cayó in fraganti cuando intentaba esconder bolsos con casi u$S 9 millones en un convento y el juicio oral en el que está procesado por enriquecimiento ilícito avanza. El exsecretario de Obras Pública llegó temprano a los Tribunales de Comodoro Py y declaró ante el Tribunal Oral Federal 1. "Ese dinero no es mío, es de varias personas vinculadas a la política", sostuvo.

"Lo que voy a explicar ahora es la verdad, solo es verdadero lo que voy a decir ante este tribunal, por lo que no es dicho en esta declaración debe considerarse como descartado, desmentido y sin valor alguno", manifestó en el comienzo de su declaración, en la que dejó en claro que "no se enriqueció ilícitamente".

En la causa también son juzgados su esposa, María Amalia Díaz; la religiosa Celia Inés Aparicio y los empresarios Andrés Galera, Carlos Hugo Gianni y Marcos Marconi (estos dos últimos señalados como sus presuntos testaferros). "Voy a declarar lo que no ponga en riesgo la seguridad de mi familia y la mía propia", aclaró.

López fue uno de los colaboradores más cercanos del exministro Julio De Vido y se desempeñó como secretario de Obras Públicas en el Ministerio de Planificación, uno de los que más fondos manejó durante el kirchnerismo. El exfuncionario fue detenido el 14 de junio de 2016, mientras trataba de ocultar bolsos con casi U$S 9 millones en un convento. Sin embargo, negó haberse enriquecido de forma ilícita y aseguró: "Tengo las mismas propiedades que en el 2003, solo se agregó un gomón, un terreno fiscal en El Calafate y otro en Tucumán". Y agregó: "Ningún miembro de mi familia se enriqueció".





López alquilaba una lujosa casa de 300 metros cuadrados en Dique Luján, Tigre. La Justicia determinó su valor en U$S 680 mil y el costo de su alquiler en U$S 3.500 mensuales. Entre sus lujos, tiene muelle propio. El exfuncionario dijo que la alquilaba, pero la Justicia determinó que era suya. En esa propiedad guardaba su fortuna: los billetes estaban en un lugar oculto en la habitación matrimonial, al que se accedía con una escalera plegable; un dato que los investigadores pudieron comprobar durante un allanamiento en el lugar.

En este sentido, el exfuncionario se refirió a la investigación sobre esta propiedad y negó que Andrés Galera (empresario contratista de obra pública) y Eduardo Gutiérrez (quien le compró la casa a Galera y luego se la alquiló a López) sean sus testaferros. "Solo firme un contrato de compraventa de buena fe", sostuvo el exfuncionario. "Desconozco el motivo por el que Galera y Gutiérrez compraron esa propiedad", agregó.