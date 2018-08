Desvalijaron el departamento de Pity Álvarez

Fotos Un grupo de delincuentes saqueó el departamento del Cristian "Pity" Álvarez en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Hoy 13:46 -

BUENOS AIRES.- El departamento del músico Cristian "Pity" Álvarez, preso en el penal de Ezeiza por el asesinato de un hombre, fue desvalijado en los últimos días por un grupo de delincuentes, según denunció Cristina, la mamá del artista. Sospechan que se trató de una venganza.

El hecho ocurrió en la propiedad que el músico tiene en la torre 12 del barrio Samoré de Villa Lugano. "Ya sabe del robo", dijo la madre de "Pity" Álvarez, que visitó a su hijo el último martes en el penal. Después del homicidio, la vivienda permaneció cerrada y deshabitada.

La mujer denunció que como le saquearon la casa a su hijo, tuvo que cambiar la cerradura y pronto también deberá poner una puerta nueva. Según describió, el lugar "está muy destruido, y ya en el allanamiento policial se llevaron cosas que no se tendrían que haber llevado".

Te recomendamos: Los escándalos de Pity Álvarez: armas, abusos y drogas

El músico duerme en el interior de la comisaría de Villa Lugano, el día que se entregó a la policía

El músico duerme en el interior de la comisaría de Villa Lugano, el día que se entregó a la policía

"Estuve ayer porque me restituyeron el departamento. Cuando a Cristian le allanan el departamento no se me llamó y no tuve la información al instante porque quizá lo podría haber presenciado. Había cosas que secuestraron, cosas que no sé si venían al caso, como dinero, computadoras, teléfonos y hasta rompieron una caja fuerte", contó la mujer. "No tengo el detalle de las cosas que están faltando", añadió. "La puerta quedó muy destruida luego del allanamiento", señaló. Según trascendió, se llevaron lo poco que no secuestró la policía: ventanas, heladera, cocina, entre otros objetos.

Fuentes policiales informaron que el departamento estuvo con custodia y faja de seguridad hasta el miércoles pasado. Además, las pertenencias y el dinero que había en el inmueble fueron incautados por orden judicial y se encuentran resguardados de acuerdo con lo dispuesto por el procedimiento penal.

Es por eso que están sorprendidos con la versión de la familia del músico. "Puede ser que se hayan sorprendido por el estado en que estaba el departamento, lógico después de un allanamiento y por las condiciones en las que vivía Álvarez", precisaron las fuentes consultadas.

Respecto de la vida de su hijo hoy, Cristina comentó que en el encuentro en la cárcel de Ezeiza solamente hablaron de "cosas triviales" debido a que su estado no es el mejor por la abstinencia de drogas. "Es muy ciclotímico y hay que tener cuidado con lo que se le dice", explicó.

La mujer aclaró que en la cárcel su hijo hasta ahora "no tuvo ningún tipo de problemas con otros internos" y que "fue culpa de las drogas" que haya asesinado, cosa con la que no coinciden los peritos.

El juez lo declaró imputable, lo embargó por un millón de pesos y le dictó la prisión preventiva por el crimen cometido el 8 de julio.