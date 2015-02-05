CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Agosto de 2018

A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

11/08/2018 -

CANAL 7

11.00 CINE: DR. DOLITTLE 3

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE: DR. DOLITTLE 3 (CONTINUACIÓN)

13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR

(CONTINUACIÓN)

15.30 PORTAL UNSE

16.00 NICK JR.

17.15 KALL’S MASHUP

18.00 CINE. CUIDADO BEBÉ

SUELTO

19.30 CINE: 2012

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.30 GRAVEDAD ZERO

01.00 CIERRE DE TRANSMISION

 

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.50 SECRETOS VERDADEROS

 

TV PÚBLICA

14.00 JUVENTUD ACUMULADA

15.00 OTRA TRAMA

16.00 LOS 7 LOCOS

17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

18.00 AMBIENTE Y MEDIO

 

CANAL 9

11.00 CHAPULÍN COLORADO

12.00 CLAVE ARGENTINA

13.00 EL CHAVO

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

 

EL TRECE

10.00 PIÑÓN EN FAMILIA

11.00 PLAN TV

12.30 UN SOL PARA LOS CHICOS

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

 

CANAL14

11.30 FANÁTICAS

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 CULTURAR TV

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 SÁBADO SAGRADO

21.30 RECORDANDO

23.00 IRONSPORT


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIA

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

22.30 BACK IN TIME

23.00 EL MIRADOR, CON ELISA

RAMOS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.09 EL MAJESTIC

09.11 ACADEMIA DE VAMPIROS

11.05 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

12.58 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS

14.50 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

17.05 ACADEMIA DE VAMPIROS

18.59 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL

AÑO

20.23 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE

CIUDAD GÓTICA

22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE

TCM

08.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.00 LA NIÑERA

10.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.17 TANGO Y CASH

13.08 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

15.11 EL HOMBRE SIN SOMBRA

17.08 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

19.18 EL ÚLTIMO SAMURAI

22.00 MÁXIMO RIESGO

23.49 EL VENGADOR DEL FUTURO

TNT

06.17 SHAUN EL CORDERO. LA PELÍCULA

07.50 SHANGHAI KID

09.54 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR

12.13 TROYA

15.15 FECHA 1 - SUPERLIGA 2018/2019

17.30 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

20.07 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

23.07 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA

MUERTE. PARTE 2

01.30 VAN HELSING

SPACE

06.38 EL LARGO BESO DEL ADIÓS

08.59 SENNA

11.06 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS

DE LA LEYENDA

13.23 MUNDO SURREAL

15.29 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.51 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN

19.50 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL

TIEMPO

22.00 CARRERA CONTRA EL TIEMPO

CINECANAL

10.30 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO

12.25 MEGAMENTE

14.20 PADRE SOLTERO

16.15 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.50 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO

20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN

22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 SINTONÍA DE AMOR

10.00 LEGALMENTE RUBIA 2

12.00 SON COMO NIÑOS

14.00 ATP MASTERS 1000 MONTREAL - T.

2015 - SEMI FINAL 1

16.00 SINTONÍA DE AMOR

18.00 LEGALMENTE RUBIA 2

20.15 SON COMO NIÑOS

22.30 EL TURISTA

A DÓNDE IR

CLUB OLÍMPICO DE LA

BANDA

* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE

AGOSTO,

LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE

NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18:

NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO

CARABAJAL, ROXANA

CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS

ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,

ARMANDO SANTILLÁN,

LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO

19: NÉSTOR GARNICA,

ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES

CON PETECO CARABAJAL,

BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,

MOSOJ ÑAUPRA, MISKY

SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO

Y FERNANDITO BRANDÁN.

CLUB CENTRO RECREATIVO

(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)

+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS

22, ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”,

CON EL “DUENDE” GARNICA

E INVITADOS ESPECIALES.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30

A 20, CON ENTRADA GRATUITA,

LA MILONGA DE PLAZA LUGONES

TE INVITA A BAILAR TANGOS Y

MILONGAS.

CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/08 - 14:45 (Cast) 16:55 (Cast)

19:10 (Cast)

MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):

ACCIÓN (+13 AÑOS)

21:15 (Cast) 00:15 (Cast)

JURASSIC WORLD: EL REINO

CAÍDO (2D)

AVENTURA, (13 años)

11/08 - 14:30 (Cast) 17:30 (Cast)

EL AMOR MENOS PENSADO

(2D):

COMEDIA (+13 AÑOS)

19:35 (Cast) 22:20 (Cast) 01:00

(Cast)

MENTES PODEROSAS (2D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

18:30 (Subt) 20:40 (Subt)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/08 - 14:20 (Cast) 16:25 (Cast)

12 HORAS PARA SOBREVIVIR

(2D):

AVENTURA (+16 AÑOS)

22:45 (Subt) 00:50 (Subt)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

11/08 - 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)

EL ÁNGEL (2D):

POLICIAL (+16 AÑOS)

11/08- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast) 00:30 (Cast)

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO (2D)

TERROR, suspenso (+16 AÑOS)

20:30 (Cast) 22:30 (Subt)

00:35 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

EL DEMONIO QUIERE A TU

HIJO APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADA 2D 22:40-

(SÓLO EL JUEVES)

EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50

RASCACIELOS: RESCATE

EN LAS ALTURAS APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13

AÑOS C/RESERVA

CASTELLANO 3D 17:30

LOS INCREÍBLES 2 ATP CON

LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-

EL AMOR MENOS PENSADO.

CASTELLANO 2D 22:20

 
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