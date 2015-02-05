CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 11 de Agosto de 2018
A LAS 13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
Por El Liberal
11/08/2018 -
CANAL 7
11.00 CINE: DR. DOLITTLE 3
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE: DR. DOLITTLE 3 (CONTINUACIÓN)
13.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PELIGRO SIN CODIFICAR
(CONTINUACIÓN)
15.30 PORTAL UNSE
16.00 NICK JR.
17.15 KALL’S MASHUP
18.00 CINE. CUIDADO BEBÉ
SUELTO
19.30 CINE: 2012
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.30 GRAVEDAD ZERO
01.00 CIERRE DE TRANSMISION
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.50 SECRETOS VERDADEROS
TV PÚBLICA
14.00 JUVENTUD ACUMULADA
15.00 OTRA TRAMA
16.00 LOS 7 LOCOS
17.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
18.00 AMBIENTE Y MEDIO
CANAL 9
11.00 CHAPULÍN COLORADO
12.00 CLAVE ARGENTINA
13.00 EL CHAVO
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
10.00 PIÑÓN EN FAMILIA
11.00 PLAN TV
12.30 UN SOL PARA LOS CHICOS
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
11.30 FANÁTICAS
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 CULTURAR TV
16.30 MORENA TV
17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 SÁBADO SAGRADO
21.30 RECORDANDO
23.00 IRONSPORT
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIA
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
22.30 BACK IN TIME
23.00 EL MIRADOR, CON ELISA
RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.09 EL MAJESTIC
09.11 ACADEMIA DE VAMPIROS
11.05 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
12.58 DONDE VIVEN LOS MONSTRUOS
14.50 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
17.05 ACADEMIA DE VAMPIROS
18.59 DC SUPER HERO GIRLS. HÉROE DEL
AÑO
20.23 LIGA DE LA JUSTICIA LEGO. ESCAPE DE
CIUDAD GÓTICA
22.00 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE
TCM
08.25 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.10 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.00 LA NIÑERA
10.50 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.17 TANGO Y CASH
13.08 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
15.11 EL HOMBRE SIN SOMBRA
17.08 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
19.18 EL ÚLTIMO SAMURAI
22.00 MÁXIMO RIESGO
23.49 EL VENGADOR DEL FUTURO
TNT
06.17 SHAUN EL CORDERO. LA PELÍCULA
07.50 SHANGHAI KID
09.54 BLANCANIEVES Y EL CAZADOR
12.13 TROYA
15.15 FECHA 1 - SUPERLIGA 2018/2019
17.30 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
20.07 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
23.07 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA
MUERTE. PARTE 2
01.30 VAN HELSING
SPACE
06.38 EL LARGO BESO DEL ADIÓS
08.59 SENNA
11.06 MUHAMMAD ALI. EL HOMBRE DETRÁS
DE LA LEYENDA
13.23 MUNDO SURREAL
15.29 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.51 POMPEII. LA FURIA DEL VOLCÁN
19.50 PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL
TIEMPO
22.00 CARRERA CONTRA EL TIEMPO
CINECANAL
10.30 MI PAPÁ Y NUESTRO MUNDO FANTÁSTICO
12.25 MEGAMENTE
14.20 PADRE SOLTERO
16.15 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
17.50 HELLBOY 2. EL EJÉRCITO DORADO
20.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS REVOLUCIÓN
22.00 LOS SIETE MAGNÍFICOS
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 SINTONÍA DE AMOR
10.00 LEGALMENTE RUBIA 2
12.00 SON COMO NIÑOS
14.00 ATP MASTERS 1000 MONTREAL - T.
2015 - SEMI FINAL 1
16.00 SINTONÍA DE AMOR
18.00 LEGALMENTE RUBIA 2
20.15 SON COMO NIÑOS
22.30 EL TURISTA
A DÓNDE IR
CLUB OLÍMPICO DE LA
BANDA
* SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE
AGOSTO,
LA FIESTA DEL VIOLINERO, DE
NÉSTOR GARNICA. SÁBADO 18:
NÉSTOR GARNICA, CUTI Y ROBERTO
CARABAJAL, ROXANA
CARABAJAL, LAS SACHAGUITARRAS
ATAMISQUEÑAS, DÚO HECHIZO,
ARMANDO SANTILLÁN,
LOS NÚÑEZ, Y LOS CANTOS. DOMINGO
19: NÉSTOR GARNICA,
ORELLANA-LUCCA, RIENDAS LIBRES
CON PETECO CARABAJAL,
BRUNO ARIAS, JORGE LUIS CARABAJAL,
MOSOJ ÑAUPRA, MISKY
SIMI- TANTA, ARIEL CAMAÑO
Y FERNANDITO BRANDÁN.
CLUB CENTRO RECREATIVO
(ALBERDI Y BESARES, LA BANDA)
+DOMINGO 19 DE AGOSTO, A LAS
22, ALTA PEÑA, “EL BÚNKER SACHERO”,
CON EL “DUENDE” GARNICA
E INVITADOS ESPECIALES.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
TODOS LOS DOMINGOS, DE 17.30
A 20, CON ENTRADA GRATUITA,
LA MILONGA DE PLAZA LUGONES
TE INVITA A BAILAR TANGOS Y
MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/08 - 14:45 (Cast) 16:55 (Cast)
19:10 (Cast)
MISIÓN IMPOSIBLE 6 (3D):
ACCIÓN (+13 AÑOS)
21:15 (Cast) 00:15 (Cast)
JURASSIC WORLD: EL REINO
CAÍDO (2D)
AVENTURA, (13 años)
11/08 - 14:30 (Cast) 17:30 (Cast)
EL AMOR MENOS PENSADO
(2D):
COMEDIA (+13 AÑOS)
19:35 (Cast) 22:20 (Cast) 01:00
(Cast)
MENTES PODEROSAS (2D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
18:30 (Subt) 20:40 (Subt)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/08 - 14:20 (Cast) 16:25 (Cast)
12 HORAS PARA SOBREVIVIR
(2D):
AVENTURA (+16 AÑOS)
22:45 (Subt) 00:50 (Subt)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
11/08 - 14:15 (Cast) 16:55 (Cast)
EL ÁNGEL (2D):
POLICIAL (+16 AÑOS)
11/08- 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast) 00:30 (Cast)
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO (2D)
TERROR, suspenso (+16 AÑOS)
20:30 (Cast) 22:30 (Subt)
00:35 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
EL DEMONIO QUIERE A TU
HIJO APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADA 2D 22:40-
(SÓLO EL JUEVES)
EL ÁNGEL 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:30- 22:50-
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP CASTELLANO 2D 17:40- 19:50
RASCACIELOS: RESCATE
EN LAS ALTURAS APTA 13
AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
MISIÓN IMPOSIBLE APTA 13
AÑOS C/RESERVA
CASTELLANO 3D 17:30
LOS INCREÍBLES 2 ATP CON
LEYENDA CASTELLANO 2D 17:50-
EL AMOR MENOS PENSADO.
CASTELLANO 2D 22:20