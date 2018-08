FÚNEBRES | 11 de agosto de 2018

11/08/2018 -

- Ivana Analía Guerra (Choya)

- Dominga Antonia Rojas

- María Alicia Núñez (La Banda)

- Pedro Roberto Ruiz

- Dora Elisa Lobo (Atamisqui)

- Gregorio de Jesús Rojas (Abra Grande)

ABREGÚ DE ELÍAS, ORFINDA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. El IFD Nº 7 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la Prof. Sara Abregú y tía de la Prof. Mariné Abregú docentes de esta institución educativa. Elevan oraciones en su memoria.

ABREGÚ DE ELÍAS, ORFINDA ORFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin. Luis Orlando Rojas y flia, y persopnal de Rojas Muebles participan con profundo dolor el fallecimiento de su prima Guada y que sus restos fueron inhumados en Clodomira.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su hermana política Mirta Virginia Suárez de Basualdo, sus hijos María Cristina de Falcione, Mirta Graciela de Labonia, José Arturo y Eugenia Carolina Basualdo y nietos, unidos al dolor de Tití y Milagros participan su fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin."

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su sobrina María Cristina Basualdo, su esposo Luis Alejandro Falcione, sus hijos Bautista y Santina, unidos al dolor de Tití y Milagros participan su fallecimiento. "Qué brille para ella la luz que no tiene fin."

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Amigos de su hermana Lic. María Azucena Basualdo y Diego Basualdo: Manuel Antonio Luna, su esposa Teresa Lund de Luna, Omar Blázquez, su esposa Tere Luna y sus respectivas flias. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Autoridades y toda la comunidad educativa del Colegio "Ciudad de La Banda" acompañan con profundo dolor por el fallecimiento de su hermana Liliana Celia Cáceres

CÁCERES DE DAYUB, LILIANA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. La comunidad educativa del IFD Nº 7 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana del profesor Lauro Cáceres, docente de esta institucion educativa y que sus restos fueron inhumados ayer.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Que el Señor te coloque en el lugar más lleno de luz". Lucila Soria de Corbalán, sus hijos Carlitos, Laly y María Silvia participan con dolor su partida a la Casa del Padre.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El personal del Sindicato de Empleados de Farmacia de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestra secretaria, protesorera Karina E. Soria, que sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan por la paz de alma y el consuelo de sus seres queridos.

CASTAÑARES DE SORIA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Empleados de Farmacia de Santiago del Estero (S.E.F.S.E.) participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra secretaria Pro Tesorera, Karina Elizabeth Soria y acompaña a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

JEREZ, HUGO AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su madre Antonia Elisa Tevez, sus hermanos Ruben, Mario, Elina y Carlos, hnos. pol. Tita, Beatriz, sobrinos, sobrinos nietos y demás fliares, participan su fallec., sus restos serán inhumados hoy a las 11 cementerio La Piedad, Casa de duelo Av. Rivadavia 323. EMPRESA SANTIAGO.

LEGUIZAMÓN DE TORRES, ELZA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo". Tus compañeros de la E.E.B.A. Nº 3, Sandra, María, Claudia, Negrita, Rosi, Nilda, Myriam Rocha, Myriam Mansilla, Ana María, Celsa, Jorge, Carlos Morales, participan su fallecimiento.

LEGUIZAMON DE TORRES, ELSA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Los compañeros de su hija Sabrina de auditoría contable de la Dirección Gral. de Municipalidades participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN DE TORRES, ELZA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Las compañeras de su hija Sabrina de Mesa de entrada, Habilitacion y secretaria de la Direc. Gral. de Municipalidades participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍNEZ, ANGÉLICA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/18|. "Querida Lorenita: tu pureza y candidez de niña, permaneceran por siempre en nuestros corazones". Sus tíos: Chacho y Lili, sus primos Nazareno, Belén, Mariana, Lourdes y su tìa Marta Hoyos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTOYA DE FERNÁNDEZ, LIBIA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Hugo Agostinelli y Francisca Córdoba y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos, hijos pol. y nietos. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

MÓTTOLA, EDUARDO ENRIQUE (CHATITA) (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/18|. Querido amigo y hermano de la vida, me toca despedirte elevando una oración a Dios todo poderoso para que te reciba en sus brazos y envíe consuelo a toda su familia. Te despido con un hasta siempre, tu amigo Diego, Coronel y familia Katia Piasco, Katherina Coronel Piasco, Pepita Ybáñez, Juan Carlos Coronel.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Dr. Juan Carlos Alegre participa su fallecimiento, acompañando a sus familiares este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. Eva Beltrán Menéndez lamenta participar su fallecimiento, acompaña con mucho afecto a Marily y eleva oraciones en su memoria.

NAVELINO PINTO, CARLOS ALBERTO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/18|. La Honorable Comisión Directiva del Jockey Club, Sgo. del Estero participa el fallecimiento del sobrino del miembro de la comisión Revisora de Cuentas de la Institución, Dr. Juan Domingo Pinto Bruchmann y acompañan a sus familiares en tan triste momento.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El Sr. Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento de la madre de la Ing. Graciela Paz de la Facultad de Cs. Exactas y Tecnologías del Departamento de Obras Viales y del Ing. Martín Paz del Departamento de Estructuras y Construcción de la misma Facultad. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

RIVERO, JUANA ROSALBA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Los directores y compañeros de trabajo acompañan al Ing. Martín Paz por el fallecimiento de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El Equipo de Comunicación Social de la Acción Católica de La Catedral Basílica participa con dolor el fallecimiento del esposo de María de los Ángeles. La acompaña junto a sus hijos y familiares con sus oraciones por el descanso eterno de su alma.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. David Jarma y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, departamento de docencia y capacitación, comisión de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de su matriculada, Dra, María de los Milagros Rodríguez. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colega Dra. María de los Milagros Rodríguez. Ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Cónsul Honorario de la República Árabe Siria, Dr. Abraham Camilo Brahim, su esposa Dra. Camila Mahmud de Brahim, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a su esposa Maria de los Angeles, a su hijo Carlos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Marquesa Adriana Zurita de González y familia, acompañan en el dolor a su esposa e hijos por la desaparición física de malogrado Carlos, de reconocida hombría de bien. Que el Señor lo recoja en su Gloria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus vecinos y amigos: Celia Sain, su hermano Dr. Antonio Francisco Sain, su esposa Norma Burdino, sus hijos Sergio y flia, Natalia, Fernando y flia, Santiago José y sus nietos Nicolas, Candelaria y Guadalupe participa con profundo dolor y elevan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Lic. Santiago José Saín participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querido amigo Martín y acompaña a la flia en tan irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, vivirá aunque muera". Marisa Medina, Yuly Araujo, Marta Barrionuevo, Elvira Feijóo, Nora Fernández, Noemí Salazar, Marta Basbús, Silvia Giménez y Carmela Taboada participan el fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su querida amiga María de los Ángeles, sus hijos y a toda la familia.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Anita Gómez, Gaby Urrere, Silvia Jimenez, acompañan a Maria de los Angeles y flia. ante tan dolorosa perdida. Rogamos oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Compañeras Legionarias del Praesidium Inmaculada Concepción de Catedral, acompañan a Maria de los Ángeles por el fallecimiento de su esposo y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Inesperada tu partida querido amigo, Hermano de tantas aventuras y de la vida, con la esperanza de reencontrarnos ante Dios. Dr. Alberto Paz y familia.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Daniel Gallo, Claudia Carabajal y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, CARLOS TOMÁS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, me conduce a las aguas de quietud y me hace descansar... aunque cruce por oscuros senderos ningún mal temeré, porque Él está conmigo". René Díaz, Yuly Araujo y Guadalupe participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Carlos y acompañan y abrazan con mucho cariño a su amiga María de los Ángeles, a sus hijos, nietos y a toda su familia.

ROJAS, DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos, Norma, Adelaida, Marcelo, Francisco, h pol Nietos, bisnietos, hermanos y demas familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores, cob. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

ROJAS, DOMINGA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. El personal directivo, docente y de mestranza del Jardín de Infantes Nº 210 " San Cayetano" acompañan a su ex compañera Norma Coronel por la pérdida de su madre en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su sobrino Fernando Santucho, Fernanda, Sofia y Gerónimo, participan con profundo pesar el fallecimiento de su querida tia Gilda.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su sobrino Luis Horacio Santucho, su compañera Claudia Paz Soria e hijos Maria Aymará y Patricio, acompañan a sus primos y sobrinos en estos momentos de profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Federico López Alzogaray y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Los amigos de su hija Elmina; Susi, Adrian, Anita, Cinthia, Daniel, Daniela, Edu, Karina, Kati, Marcela, Mariela, Gustavo, Zulma y Patricia, acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Norma Cremaschi y Rodolfo Santucho, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y tía, ejemplo de lucha y dignidad.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Omar Santucho, participa con profundo dolor el fallecimiento de su hermana politica y acompaña a sus hijos Elmina, Francisco y Luciana en este triste momento.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Compañera querida no te despedimos porque sigues viva en cada una de nosotras. Tu sabiduria, tu humildad, tu dignidad enorme, tu convicción inquebrantable, la calidez de los mometos comparidos son parte nuestra. Te abrazamos con el alma hasta la victoria siempre ! Rita, Susana y sus flias.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Gastón Merino y flia., su compañera Luciana e hija, despiden con profundo dolor a quien fuera para él su segunda mamá. Ruegan por el descanso de su alma.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Gilda, madre de la lucha, madre del amor, enorme privilegio de la vida haber compartido contigo este camino por la justicia que tanto añoramos. Seguramente lo seguirás iluminando desde tu inmensa dimensión del universo. Jamás te olvidaremos. Comparto el dolor de tus hijos, Fran, Elmina y Luciana y de toda la flia, a quienes abrazo fraternalmente. Adriana Habra.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Daniel Rizo Patrón, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gilda. y acompaña a sus hijos Elmina y Francisco. Ruega oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. La Lic. Rosa Dargoltz de Mondschein y Teresita Salvatore le desean el descanso eterno y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor. Ruegan oracions en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Nelly López, sus hijos y respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Gilda. Vivió para luchar por un mundo más justo, te recordaremos siempre. Que Dios la reciba dándole eterno descanso a su alma.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Compañeros de su hijo Francisco de la Def. de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia; Adriana, Ramiro, Mario, Alejo, Gaby, Andrea, Angel, Pedro, Marita, Acompañan en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Rosa Archetti de Quainelle e hijos, Ramon Armando, Sonia Josefina, Mariana y Alicia Maria, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Los amigos de Utopía Libros y Café, participan con dolor el fallecimiento de la querida Gilda. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Flia. Vera, participa con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia. Rogamos por su eterno descanso.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Ana Maria Espeche y flia., acompañan a sus hijos y flia. en estos momentos de dolor, Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Faviana Vicente, Andrea Vicente y Viviana Vicente, participan con profundo dolor el fallecimiento de la gran luchadora Gilda, gracias por tanto querida compañera.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Ana Serrano y familia despiden con cariño a Gilda, mujer valiente y digna. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Hugo Argañarás, su esposa Angela Innamorato y flia, participan con dolor el fallecimiento de la querida amiga y acompañan a su familia en estos dificiles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció 9/8/18|. La secretaria general de ATE y CTA Elida del Valle Juarez, CDP-CDN, seccionales, cuerpo de delegados, Dr. Matías Cremonte, el dpto juridico de ATE nacional participan con dolor la irreparable perdida de la madre de la Dra. Elmina Santucho. Rogamos oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Ricardo Touriño y flia. lamenta la partida de Gilda, mujer de valor que ha afrontado las adversidades con entereza, trabajadora incansable de la cultura. Acompaña a sus hijos y demás familiares en tan doloroso momento.

ROLDÁN DE SANTUCHO, GILDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Blanca M. de Gómez (Yayá) participa con dolor su fallecimiento y despide con el respeto y afecto de siempre a una luchadora de la cultura y defensora incansable del valor de los libros más allá del tiempo. Paz en su tumba.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su esposa Mercedes Artaza, sus hijos David, Dorys su hija política Silvia Navarro sus nietos Matias Alejandro, Guillermo Tomas Mendoza. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad COB IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su hermana Rosa, su hno. político Oscar, sus sobrinos Nati, Cintia, Zulma, Leo y Rabi participan con dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin."

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su prima Argelia, sus sobrinas Analía, Karina, Nieves, Agustina, Lourdes, Franchesca, Anto y Elías participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su comadre Valentina Camus de Tijera, sus hijos Isolina, Carmen, Celia, Nony, Perla, Marcos Roberto y Martín Tijera participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Sus compadres Alberto Guevara, Isolina Tijera, su ahijado Alberto Gustavo, Jorge Gabriel Guevara y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Carmen Tijera, Pichón Sandoval, Raúl, José, Lucas y Ramiro Páez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Perla Tijera y Jorge Schimpf, Ramón, Emilse y Fernando Guzmán participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Noni Tijera y Lito Gerez; sus hijas Gabriela y Luciana Gerez Tijera; hijo políticos Cristian Coronel y sus nietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Celia Tijera, sus hijos Mariana, Claudia y Franco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, PEDRO ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Los compañeros de su hijo David de la promoción 85 del Colegio Nacional: Bety, Liliana, Reyna, Adriana, Loco, Tucán, Perro, Colorado, Pusi, Ñates, Berraco, Conchín, Yalo, Taca y Zanoni participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Nada desaparece en la vida mientras queden huellas profundas en nuestros corazones. Su esposo Carlos Lissi, hijas Marta y Silvina, yerno Cristian y nietos Martín, Luz, Camila y Alma, cuñada Kiti, sobrina Carla y Elena invitamos a los que quieran acompañarnos a la misa que se oficiará hoy sábado 11 a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su hermano Ing. Alfredo Bucco, hijos Diego, Jorgelina, Sebastián, Lucía; yerno Martín y nieto Santino. Hermana, siempre fuiste una gran persona, compañera, madre, hermana, abuela, luchaste y encaraste cada obstáculo con la fuerza y valentía de una leona y desde donde estés los seguirás haciendo. Invitamos a los que quieran acompañarnos a la misa que se oficiará hoy sábado 11 a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar". Su hermana Lucy Bucco, con sus hijos Hugo David, Emilio, Pablo, Abraham y sus familias invitamos a los que quieran acompañarnos a la misa que se oficiará hoy sábado 11 a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Querida hermana, permanentemente escucho tu voz potente y resuena en tu casa, me cuesta creer que no estarás más, pero quiero que sepas que siempre vas a estar en mi corazón. Le doy gracias a todas las personas que estuvieron acompañando en estos momentos, pero sobre todo le doy gracias a Dios porque dejaste de sufrir. Su hermana Mary Bucco e hijos Turi, Gringo, Ariel y José, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su partida a los brazos del Señor, elevan oraciones en su querida memoria. Invitamos a los que quieran acompañarnos a la misa que se oficiará hoy sábado 11 a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo.

BUCCO DE LISSI, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/18|. Su desconsolada madre Dora Villagrán, sus hermanos Lucy, Mari y Fredy a solo 9 días de que partiste hacia la casa del Señor, el dolor sigue intacto. Te extraño con tus llamadas, todos los días, por tu preocupación que yo esté bien. Solo me queda el consuelo de saber que estás bien y que desde donde estás en una estrellita que brilla cada noche, estás cuidando de tus nietos y de mí. Invitamos a los que quieran acompañarnos a la misa que se oficiará hoy sábado 11 a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (Nina) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El amor que sembró toda su vida permanecerá por siempre en nuestros corazones. Su esposo, hijos, hijos políticos, nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse diecisiete meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MORETA, HORACIO SILVIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/8/03|. Su esposa Nilda Guberville y sus hijas Silvina Moreta y flia. y Carolina Moreta y flia. invitan a las misas al cumplirse 15 años de su fallecimiento que se realizarán hoy sábado 11 en el colegio San José y el lunes 13 en la iglesia del Valle en Yerba Buena, Tucumán a las 19 hs. (ambas).

SANGUEDOLCE, SALVADOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 11/1/14|. Papá querido hoy hace tres años y once meses que partiste junto al Rey Celestial, Papi descansa en paz, siempre recordándote con amor. Su esposa Moogui, sus hijos Sergio y Florencia, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20,30 en la Iglesia Catedral. Ruegan oraciones en su memoria.

TIJERA, SELMIRA LUCÍA (Rusa) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/13|. Madre querida pasan los días, los años, cinco ya, y siempre estás presente en nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, pero nos consuela saber que dejaste de sufrir y luchar en esta vida y que gozas de la paz eterna. Su hija Alvina y su nieto Martín invitan a la misa hoy a las 20 s. en la Pquia. San José de Bº Belgrano.

BASUALDO, DELMA ELIZABETH (´Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/11|. El cielo se ilumino por tu llegada mamá. Por mas doloroso que sea se que estas en un lugar mejor. Siempre guardare y llevare conmigo los mejores recuerdos tuyos hasta que algún dia nos volvamos a encontrar. Te extraño mamá hoy ya 7 años de tu partida tus hijos Maruza y Puchi rogamos una oracion en su memoria.

ECHEGARAY, HUGO (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 11/8/02 Al cumplirse un año más de su partida hacia la Casa del Padre, Dios nuestro Señor; sus amigos Santiago Piga, Rosario F. Sanjuan, hijos y nietos, recuerdan con inmenso cariño a quien fuera en vida una distinguida y noble persona. La Santísima Virgen proteja su alma en el cielo.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su prima en el afecto Graciela C. de Juárez, sus hijos Mario; Héctor y Gaby y Fernando e Ivana; sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Acompañan en el profundo dolor de su hija Fabiola, sus compañeros de trabajo de Lo Bruno SA.: Héctor Campanini, Lorena, Gladys, Adriana, Eduardo, Alvina, Susana, Elena, Marcelo González, Gabriela, Orlando, Érica, Silvia, Thiama, Emilia, Adrián, Exequiel, Chicho, Hilda, Pablo, Luis Iñiguez, Juan, Carola, Ariel, Isac, Marcelo Robles y Alejandro. Rogando por el eterno descanso de su alma, elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Elena Rivero y flia. participa con dolor el fallecimiento del estimado amigo Julio. Ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus compañeros y amigos del Honorable Concejo Deliberante; Fernada Novelli, Marita Herrera, Ines Chamut, Silvia Luna, Noemi Gomez y Maria Silvia Chamut, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas en este momento de dolor. Descansa en paz Julito querido.

NÚÑEZ, MARÍA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su esposo Oscar Correa , sus hijos Marisa, Nestor, Nelida, Ruben, Juan, Marcos, Luciana y Nahiara h pol nietos hermanos sus padres y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio de Los Romano. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

RODRÍGUEZ, VICENTE PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Personal directivo, docente, administrativo y de maestranza de la Escuela de Comercio Antenor Ferreyra participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermano de la Prof. Sara Abregú Jiménez. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Ricardo Palacio y José María Palacio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Amigos de la Playa, participan con mucho dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Hugo Benévole. Elevan oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Dr. Juan Carlos Alegre participa su fallecimiento, acompañando a su hija Teresa y familia en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Cristina Leverone participa el fallecimiento de la mamá de la doctora Magalí, y ruega al Señor que la reciba en su Morada con amor, luz y paz.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Federico Alberto, su esposa Yolanda Sotelo, su hijo Cristian Antonio participan con dolor el fallecimiento de la madre de su estimada doctora Teresa Benevole de Gauna y sus hijos. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SERRANO DE BENÉVOLE, ESILDA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Escribana Perla Lidia Larrudé y su hija Ana Tamara Mut Larrudé participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su gran amiga, Dra. Teresa Benévole de Gauna. Quimilí.

AGÜERO, HÉCTOR PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/18|. Querido y amado Cacho, hoy con profundo dolor y desconsuelo recordamos tres meses que ya no estás físicamente entre nosotros. Tu lugar aquí en la tierra y en tu casa está vacío. Nos cuesta vivir sin tu, solo dios sabe de nuestros sufrimientos. Le pedimos a la Virgencita de Huachana que te cobije con su bendito manto y desde el lugar que te eligió el Señor nos cuides, nos protejas, nos ames y guíes nuestras vidas como siempre lo hacías. Tus recuerdos estarán vivos en nuestros corazones. ¡¡Si supieras cuanto te extrañamos!! Tu esposa Ana, tu hija Belén, tu amada nieta María Grazia, tu hijo político Fernando, elevan una oración en su memoria e invitan a la familiares, amigos a la misa en la iglesia Santiago Apóstol hoy a las 20 hs.

JUÁREZ DE MARQUEZANO, NORMA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/8/15|. Su esposo Roberto Adolfo Marquezano, sus hijos Karina, Ramón, Daniel, Sebastián y Sergio; sus hijo políticos Manuel, Vanesa, Analía y Ángela; sus nietos Esteban, Nazareno y Delfina; Gonzalo, Norma, Iris, Manuel, Franco, Luciano y Adrián; Leandro, Oriana y Nicole invitan a la misa que se oficiará mañana domingo 12 a las 10, al cumplirse 3 años de su partida. Se ruegan oraciones en su memoria.

AVELLANEDA, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su esposa Roxana Concha, su hijo Santiago Martin, sus hnos. Blanca, Rolando, Azucena, hnos. políticos y sobrinos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 16 horas en el cementerio Cristo redentor Fernández. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GUERRA, IVANA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Su esposo Javier Caro, sus hijos Mateo, Juan Ignacio, Fernando y Ximena y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tapso dpto Choya, cob. Mutual 15 de diciembre-Sindicato de Camioneros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

GUERRA, IVANA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Que Dios te tenga en la Gloria y a nosotros nos de el valor de soportar tu ausencia". Sus hijos Fernando, Ximena y Nacho González, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GUERRA, IVANA ANALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. "Señor ya está ante tu presencia, permítele en ingreso al Reino de los Cielos". José González y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

GUTIÉRREZ, LIDIA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/18|. Señor, ya está ante ti, recibela en tu reino y brille para ella la luz que no tiene fin. Mirta leiva, Jesús leiva y flia, Anita Leiva y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos Carlos, Cacho, Tito, Carla, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares part. el fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cementerio de Villa Atamisqui. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Despido a mi querida hermana del alma y de la vida Dalis Torera, que Dios te tenga en su santo Reino. Su hermana Azucena Lobos de Presti, sus sobrinos Ángel y Santos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Atamisqui el día de ayer.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Antonia, Bony Islas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Dorita y acompañan a aus hijos en estos momentos.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Personal de la Dirección General de Recursos Materiales participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del comisario general José Carlos Toricelli y hacen extensivos sus saludos a toda la familia.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Héctor Toscano y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de lamMadre de sus amigos Cacho, Carlos, Carla y Tito Toricelli, Acompañandolos en esta irreparable perdida. rogamos pronta resignación.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Luis Moyano, su esposa Elizabeth, sus hijos Luis y Felipe, participan el fallecimiento de la mamá de Cacho, Mirta, Carlos, Tito y Carla acompañan a toda la flia. en tan dolorosa pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

LOBOS DE TORICELLI, DORA ELISA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia. participan su fallecimiento y acompañan con dolor en tan triste momento a Marily, Juan Pablo, Chacho y Malena.

ROJAS, GREGORIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su esposa Berta, hijos Ramón, Héctor, Marta, h. pol., nietos, bisnietos y demás fliares part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio Abra Grande a las 15 hs., casa de duelo A. Herrera 485 sv. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALVATIERRA, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/18|. Sus hijos Gladys, Hugo y Luis, nietos y bisnietos participan con dolor su partida. Sus restos fueron velados en Colonia El Simbolar y sepultados en el cementerio de dicha localidad. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VIVAS ANTONIO JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/18|. Su esposa Lidia Berta Ramos, sus hijos Luis, Hugo, Betty, Mirta, Edgardo, Marcelo, Mónica, Mariana, Natalia, Laura, hijos políticos nietos y bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio San Agustín. Servicio realizado por CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS, EMPRESA PICCO. Frías.