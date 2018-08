Comienzan hoy los playoffs de cuartos de final de Preinfantiles

11/08/2018 -

El Torneo Dr. Gerardo Zamora continuará hoy con los primeros juegos de los playoffs de cuartos de final de Preinfantiles. La programación es la siguiente: desde las 9.30, Independiente vs. Quimsa, en Premini, Mini y Preinfantiles; 12, Atamisqui BBC vs. Huracán, en Preinfantiles; 15, Normal Banda vs. Nicolás Avellaneda, en Preinfantiles, Mini y Premini y Olímpico vs. Red Star, en Mini y Preinfantiles.

En octavos de final se registraron los siguientes resultados: Normal Banda 85, Juventud 17; Lawn Tennis 12, Atamisqui 67; Olímpico 69, Belgrano 29; Independiente 70, Newbery 27; Quimsa 60, Contadores 44; Red Star 79, Tiro Federal 43; Huracán 63, Colón 34; Nicolás Avellaneda 50, Pozo Hondo 49.