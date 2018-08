La situación de los equipos santiagueños

11/08/2018 -

Al contrario de aquello en base a lo cual muchos clubes diagramaron sus planteles, sí habrá descensos en la B Nacional. Es que muchos equipos habían optado por ser austeros en sus contrataciones y planificaciones para el torneo, teniendo en cuenta que no iba a existir la presión por mantener la categoría.

Pero ahora ese panorama cambió. ¿Cómo afectará la nueva situación a los equipos? Si ponemos el foco en los representantes santiagueños, no debería afectarlos demasiado. Es que tanto Mitre como Central Córdoba armaron sus planteles con la firme convicción de ser protagonistas. De allí se deduce que no deberían sufrir demasiado con el descenso, más allá de que el promedio con el que arrancan no es de los mejores.

De hecho, ante la consulta de EL LIBERAL, el entrenador ferroviario, Gustavo Coleoni no dudó en afirmar que "es lo mejor" que haya descensos. "Lo mejor que puede pasar es que sí haya descensos en el fútbol argentino para que tengan motivación los de abajo, los de arriba y para que sea un torneo en el que, hasta la última fecha no se sepa qué va a pasar", sostuvo el DT.

"A nosotros no nos modifica en nada, armamos un equipo siempre pensando con optimismo. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, pero pensamos con mucho optimismo en ser protagonistas", completó el entrenador de Central Córdoba.