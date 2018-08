D’Onofrio explicó por qué el Millonario no sumó refuerzos ahora

Fotos POSICIÓN Rodolfo D’Onofrio habló sobre el tema de los refuerzos.

11/08/2018 -

La Superliga está a la vuelta de la esquina para River Plate que mañana a las 20 visitará a Huracán y con la idea de empezar a dar todo para la alegría de sus hinchas.

No es para menos. El equipo de Marcelo Gallardo cuenta con un plantel que puede estar a la altura de las circunstancias y que siempre está obligado a buscar buenos resultados.

Esta vez no hizo grandes incorporaciones ni tampoco se desprendió de algunas de sus principales figuras como el talentoso volante Gonzalo Martínez o bien el colombiano Juan Fernando Quintero.

En este sentido, el que habló fue el presidente Rodolfo D’Onofrio que justificó la decisión de no sumar refuerzos al plantel que ya viene trabajando desde hace bastante tiempo.

"Marcelo (por Gallardo) fue muy claro. Nosotros hicimos todas las incorporaciones en agosto del año pasado y enero de este año. Salvo el caso de Saracchi, todos los demás son los mismos y esa es la idea: que se conozcan, que lleguen a la pretemporada con tres o cuatro meses jugando juntos. Eso es positivo", expresó el máximo dirigente de la entidad riverplatense.

"Tengo apagados todos los teléfonos, no quiero que nos pase lo que nos pasó el año pasado. Así se llevaron a Alario. Espero que no ocurra nada, no hemos tenido ninguna oferta. La única manera en que se lleven a alguien es por la cláusula, y los jugadores están compenetrados. Creo que no vamos a tener ninguna sorpresa desagradable", agregó.