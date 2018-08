Fotos Legisladores partidarios del aborto redefinen estrategias hacia 2019

Legisladores tanto de la oposición como del bloque Cambiemos, partidarios de la legalización del aborto, mantendrán la unidad y definirán en los próximos días los pasos a seguir para no abandonar su lucha por el proyecto que no podrá volver a ser discutido en el Congreso hasta marzo próximo.

"Vamos a tener una reunión con las diputadas para ponernos de acuerdo cómo seguir", sostuvo Victoria Donda (Libres del Sur), una de las impulsoras del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo junto a otras dirigentes de diversos partidos.

En la misma línea opinó la macrista Silvia Lospennato (Cambiemos), quien adelantó en su cuenta de Twitter que seguirá trabajando por la legalización. Aunque todavía no tienen coordinada una nueva estrategia, tienen claro que la intención del Gobierno de incorporar artículos que refieran a la despenalización del aborto en el Código Penal no es suficiente.

"Yo peleo por la legalización, no la despenalización", señaló Donda a La Nación. Y agregó: "No vi el proyecto del nuevo Código Penal, pero la despenalización tiene un sesgo de clase muy marcado que no podemos acompañar. Las mujeres lo van a tener que pagar. Las pobres que no lo puedan pagar van a tener que seguir yendo a una curandera".

El aborto volverá a instalarse en la agenda parlamentaria a fin de mes, cuando el Poder Ejecutivo envíe al Senado su anteproyecto para reformar el Código, que contará con más de 500 artículos.

En ese borrador, el oficialismo propondrá que las mujeres que decidan poner fin a su embarazo anticipadamente puedan ser eximidas por un juez de ir a prisión. Actualmente está establecido en la ley que aquellas que decidan abortar por ellas mismas o brindando su consentimiento para que lo practique un tercero podrán ser penadas con hasta cuatro años de cárcel.

La intención de despenalizar el aborto se había mencionado antes de que comenzara el debate en el Senado como una alternativa ante el rechazo que se veía venir y para debatirla al final de la sesión, pero la iniciativa no prosperó.