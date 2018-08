Habilitan venta de pasajes "low cost" pero empresas dudan de su aplicación

Fotos MICROS Para las compañías del sector, es una herramienta pero que llega en un momento de crisis.

Mientras el Gobierno nacional autorizó a las empresas de colectivos de larga distancia a que puedan ofrecer pasajes sin restricciones tarifarias, a nivel local desde las boleterías de la terminal de ómnibus, señalaron que no contaban aún con precisiones pero no descartaban que a partir de la semana próxima, tuvieran alguna directiva en ese sentido.

La decisión del Ministerio de Transporte de la Nacion llegó en un momento en el cual, las empresas de larga distancia, señalan que se encuentran en crisis, con algunas de ellas sin poder pagar sueldos y con medidas de fuerza. Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia indicó que ‘no sabemos si estamos en condiciones de aplicar esta medida, no porque no querramos, sino por la crisis que vive el sector’.

La iniciativa de Transporte, contempla que a partir de septiembre las empresas de colectivos de larga distancia podrán ofrecer pasajes más baratos, sin un piso de precios, al igual que las líneas aéreas de bajo costo.

La medida del ministerio que conduce Guillermo Dietrich, será para los destinos de todo el país que se vendan con 10 días de anticipación. La nueva modalidad ‘bajo costo’ forma parte de una serie de medidas que está llevando adelante el gobierno nacional para la modernización del sector mejorando su competitividad.

Para los pasajeros, significa que encontrarán más ofertas con mejores precios y verán aumentadas las promociones en momentos de temporada y en viajes con baja ocupación.

Para las empresas, ésta es una medida más dentro de un plan de actualización regulatoria que busca darle mayor competitividad y eficiencia a los servicios que ofrecen. Desde el año pasado los operadores planifican su oferta según su demanda real luego de que se les permitió incrementar o disminuir hasta un 50% las frecuencias semanales de sus viajes, en relación a la frecuencia otorgada por el permiso de explotación, cosa que antes la regulación no permitía.

Otro de los cambios implementados fue el descongelamiento del parque automotor, cerrado desde el 2013. Esta medida permitió que los operadores puedan habilitar más unidades pudiendo incrementar sus servicios cuando la demanda así lo requiera.

También se habilitó además la posibilidad de que las empresas conformen ‘Consorcios de Cooperación’ - lo que en el sector aéreo se denomina ‘código compartido’- para que dos o más operadores de un mismo corredor puedan explotar las trazas de manera conjunta, unificando parque, boleterías, predios, etc., con el objetivo de eficientizar los servicios y, de esta manera, disminuir los costos de operación.

"Para complementar estas transformaciones, se está alentando a las empresas a efectos de que puedan comercializar pasajes intermodales: que puedan ofrecer el servicio de ir a buscar a los pasajeros a sus domicilios para llevarlos a la terminal sin un cargo ‘extra’, vía transfer, o que puedan armar ‘paquetes’ con aerolíneas, ofreciendo pasajes de micros más un vuelo", indicaron desde Transporte.

En tanto, Gaona, vocero de las empresas agregó: ‘Que digan que vamos a bajar los precios por la quita del piso es una herramienta pero que no sabemos si vamos a poder cumplir. Tenemos que bajar los costos primero, solucionar los problemas que hay en el sector y es a partir de una nueva regulación que vamos a poder lograr eso’, señaló. ‘Lo que nosotros reclamamos fundamentalmente es la necesidad de un cambio regulatorio en los transportes de tierra, tal como se viene haciendo con el aéreo’, puntualizó. Las empresas de larga distancia se quejan que no obtienen los mismos subsidios ni marco regulatorio que las aéreas y que desde la eliminación de la tarifa mínima en el aire no pueden competir.