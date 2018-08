Venderán una canasta de juguetes a precios promocionados desde el lunes

11/08/2018 -

La Cámara de Comercio e Industria (CCI) junto a la Dirección de Industria y Comercio anunciaron una canasta de 16 artículos que las jugueterías venderán a precios promocionados desde el lunes a la par que realizarán una jornada de descuentos el próximo jueves, con deducciones del 15 al 20% en los productos que ofrecen. La vicepresidenta de la Cámara, Alejandra Rafael, indicó que esta iniciativa surgió a partir de una similar a nivel nacional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) pero destinada a las grandes superficies comerciales. La CCI local adaptó esa propuesta al comercio local. Para Rafael, ‘los negocios locales estaban quedando fuera de la promoción y, siguiendo la línea de apoyar a nuestros comerciantes santiagueños hablamos con las jugueterías para apoyar la campaña La Noche de los Juguetes el jueves 16 con lo cual van a estar abiertas de 17 a 24 y van a tener la particularidad que se va a ofrecer un descuento de 15% con tarjetas y un 20% de contado en efectivo, absorbido por jugueterías’. Explicó: "Hemos formado una canasta de productos de Precios Promocionados para toda la semana donde cada juguetería va a tener 4 productos a precio muy accesible, hasta agotar stock". Precios y artículos Las jugueterías ofrecerán los siguientes artículos: bebote 60 cm $390 , juego de cocina 7 piezas $ $150 , bombero c/ accesorios $ 150, auto cars x 3 unidades $180 (Kalabacha). Sonajeros c/ mordillo $129, juegos para armar y pintar $ 189, cubo mágico $129, loteria didáctica $229 (Giro Didáctico). Juego apilable $150, Camión con bloques $500, bebotes $499, dominó $150. (Crazy Kids). También hay una propuesta de Muñeca Masha y el oso $499, juego de bowling $199, pistola lanza bolitas $150, puzzle Los Increíbles $150 (La Casa de Silvina). También ofrecerá cartas a $90, juego de cocina a $100, triciclos a $700 y un tren a $130 (Kokochitos). Desde las jugueterías, también solicitaron a las autoridades que los ayuden con el control del comercio ilegal. "Notamos que en estas fechas aparecen vendedores ambulantes que venden juguetes con materiales que no están aceptados y nos cuesta mucho competir con esos precios, por eso queremos que se haga todo lo posible para que no copen las calles", indicó Mónica Vaca, propietaria de una de las jugueterías. Por su parte, Rafael señaló: "La situación es grave, vamos a hacer un pedido formal a las autoridades para que nos acompañen para evitar el comercio ilegal en las calles".