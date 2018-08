Ejecutivo de Techint admitió pagos al gobierno K

11/08/2018 -

Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, reconoció ante la Justicia el pago de "contribuciones" al Gobierno de Néstor Kirchner para que interceda ante Venezuela para solucionar el conflicto que tenía Sidor SA.

Tras ser indagado, Betnaza sostuvo ante la prensa a su salida de los Tribunales de Comodoro Py:"Simplemente vine y aclaré todos los tantos de lo que había pasado, pero no me acogí a la figura de arrepentido".

Señaló que en su declaración ante el juez Claudio Bonadió se refirió "a la situación de necesidad" que el holding "estaba viviendo en Venezuela en ese momento y la contribución que se hizo para que esto se resuelva".

Betnaza no quiso entrar en detalles sobre las sumas ante la prensa, pero sí explicó que Héctor Zabaleta, el directivo de la firma detenido por información que aparecía en las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, "no sabía" el motivo del pago de las coimas que era encargado de realizar.