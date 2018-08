Detienen a Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial

Fotos ANTECEDENTE. El "Vasco" Lascurain volverá a quedar tras las rejas.

11/08/2018 -

Tras las revelaciones de Carlos Wagner, el juez Bonadio ordenó este viernes detener al ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) del kirchenrismo Claudio Uberti, en la causa de los cuadernos de las coimas.

Efectivos de la Policía Federal allanaron una casa de Uberti en la Capital Federal, pero el ex encargado de la relación con Venezuela no estaría en el país. Además, dispuso detener al ex secretario privado de De Vido y ex miembro de la AFI, José María Olasagasti. Ambos fueron nombrados por Wagner como quienes recibían las coimas por las obras.

En una tercera orden, dispuso el arresto del ex titular de la UIA y de Adimra, Juan Carlos Lascurain, a quien había indagado el jueves. También fue por la confesión de Wagner. En los próximos días, el juez también dispondría otras detenciones en la medida que confirme los dichos del Wagner, que manejó el cartel de la obra pública en la época K.

Lascurain había sido detenido a principios de años por haber recibido un adelanto de una obra en Río Turbio que nunca empezó. En marzo, el fiscal Carlos Stornelli había pedido la detención de Lascurain al juez federal Luis Rodriguez porque junto a otros ‘cobraron un anticipo de 50 millones de pesos’ por una obra de 500 millones que nunca se inició.

Al cierre también detuvieron al empresario Raúl Vertúa, mencionado en los cuadernos de Centeno.