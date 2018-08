El senador Pichetto se lanzó como candidato a presidente

Fotos MENSAJE. "Somos el futuro, el proyecto político nacional para recuperar Argentina", remarcó Pichetto.

El senador nacional y presidente del bloque del Peronismo Federal, Miguel Ángel Pichetto, lanzó su precandidatura presidencial de cara al 2019. Al inicio de su discurso, el ex gobernador de Río Negro sostuvo: "El debate de este tiempo es por la identidad, la propuesta ideológica. Aunque parezca difícil en el 2018 nuestra propuesta no tiene nada que ver con alianzas ligadas al trotskismo o los que piensan que rompiendo todo existe la posibilidad de volver al poder. No somos esa izquierda".

Picheto agregó: "Queremos diferenciarnos de Unidad Ciudadana", y advirtió que "si no instalamos liderazgos firmes y una propuesta, el peronismo corre riesgo de diluirse. Hay que expresar lo que sentimos y queremos. Hay un presidente al que no se lo menciona y que trabajó por la reconstrucción en el peor momento del país, que es Eduardo Duhalde". "El primer gobierno de Néstor Kirchner -señaló- tuvo virtudes que después no se concretaron, con grandes ministros de Economía como Roberto Lavagna y Miguel Peirano", sostuvo el precandidato.

Al dar las razonas de por qué lanzó su precandidatura, el senador expresó: "Tengo la convicción de ser candidato para que volvamos a ser poder en la Argentina. A mí no me tiembla el pulso ni tengo miedo escénico. No ando con vueltas", agregó el ex gobernador de Río Negro, ante el aplauso de los tres mil presentes que colmaron el auditorio del teatro Metro de La Plata.

Además, cuestionó al gobierno de Mauricio Macri: "Este gobierno tuvo un período de gestión económica pésimo, con fuerte intervencionismo del Estado, hacía imposible que la Argentina creciera. Inflación, aumento del gasto público en los últimos meses de la presidencia de Cristina Kirchner y ahora con Mauricio Macri, aumento del endeudamiento externo, pérdida del poder adquisitivo y devaluación del 40%", expuso en tono crítico también hacia el kirchnerismo.

"Ambos modelos económicos han fracasado. Son funcionales entre sí y se necesitan mutuamente", señaló, pero se diferenció del discurso de Sergio Massa: "No somos la avenida del medio, ni una alternativa sin rumbo ni corazón. Somos el futuro, el proyecto político nacional para recuperar Argentina", completó.