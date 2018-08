Matías Vargas: “El sentido de pertenencia me da un plus"

Fotos GRITO. Vargas, figura de Vélez, aseguró que el club lo hizo crecer.

Con el 2- 0 ante Newell’s consumado y los primeros tres puntos en el bolsillo, Matías Vargas habló tras el partido y no tuvo reparos en expresar sus sensaciones post triunfo en el mismísimo momento en el que los hinchas corearon su nombre y le regalaron una ovación (durante el partido cantaron en contra de Mauro Zárate). "El sentido de pertenencia me da un plus porque estoy en casa con nuestra gente", señaló el "Monito", figura del encuentro de anoche.

"Es una alegría enorme porque nací en este club, me crié acá, me dio de comer durante mucho tiempo y me sigue dando de comer. Tengo a mis amigos, mi novia y mi entorno acá, me hicieron crecer como persona. Estar en esta cancha es hermoso y que la gente tenga esta devolución es hermoso para mí", añadió luego.