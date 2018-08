Cirilo Saganías: "El boxeo ayuda a fortalecer la disciplina, la confianza y la perseverancia"

Fotos CONSULTAS. Los interesados podrán dirigirse a la sede que funcionará en avenida Besares y Lavalle, de lunes a viernes de 8 a 13.

11/08/2018 -

Comenzará a funcionar la Escuela de Boxeo Municipal Ciudad de La Banda que será dirigida por el reconocido ex pugilista bandeño Cirilo Saganías.

En la escuela mixta se desempeñará el equipo técnico del Cirilo Saganías Boxing Club, mientras que los entrenamientos se realizarán en las instalaciones del Gimnasio Municipal.

Uno de los objetivos del proyecto es la creación de sedes barriales de la escuela de boxeo.

Al respecto, Cirilo Saganías manifestó: "El boxeo ayuda a fortalecer la disciplina, la confianza y te ayuda a entender lo que significa la palabra perseverancia. También a la hora de lograr tus objetivos en la vida. No tiene por qué ser solo para competir, sino también para encontrarte bien físicamente, te puede ayudar a dejar de fumar, tener una vida más sana o saber conocer los límites de uno mismo. Es un deporte que exige muchísimo, psicológica y físicamente, no he visto un deporte que exija más. Ayuda muchísimo a mentalizarte, a darte cuenta de que se puede remontar una situación adversa no sólo en la competición, sino también en la vida, como aprobar, sacar adelante los estudios o las metas que cada uno pueda llegar a tener".

