Fotos EX XENEIZE. Komar tiene un pasado por Boca y mañana será protagonista.

11/08/2018 -

Juan Cruz Komar es uno de los defensores de Talleres de Córdoba que mañana tendrá que estar muy atento a los movimientos de los delanteros del Xeneize si no quiere sufrir alguna sorprensa.

En una entrevista con el diario deportivo Olé, el también ex jugador de Boca palpitó el duelo de mañana y dijo que presume que será el local el que tendrá el dominio del juego y la pelota y que su equipo deberá marcar bien, sobre todo si está un poco replegado.

"Lo estuvimos trabajando, el partido va a mostrar distintos tramos. Boca va a tener el dominio y la pelota y, nosotros replegados, debemos marcar bien. Hay momentos en que Boca te cede la pelota... Tenés que estar atento y ser inteligente. Intentaremos presionar alto en otros momentos. Hay que manejar esas situaciones del partido", expresó Komar.

También se refirió a las individualidades de Boca y todo lo que pueden generar dentro de la cancha.

"Si no juega Zárate juega Tévez, son todos jugadores de grandísima jerarquía. Las piezas no cambian la esencia de Boca, es un equipo efectivo y pragmático, llega con mucha gente. Muestra potencial cuando ataca, con solidez defensiva. Por algo ganó dos Superligas. Trataremos de contrarrestar eso".

Cuando recordó aquella declaraciones del 2017 en la que manifestó que en el plantel de Boca había "muchos gorilas", el defensor aclaró la situación y se mostró un tanto arrepentido por lo que dijo.

"Todo quedó bien. En su momento, y lo repetí mil veces, no me expresé de la mejor manera. No lo tuve en cuenta en la entrevista que me hicieron, lo hablé con los jugadores que se sintieron mal. Ya nos enfrentamos dos veces y nos saludamos de la mejor manera".