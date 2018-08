Con sus 68 años de sacerdocio, el padre Manuel Caro sostiene: "Llegar a ser santo no es imposible"

Fotos DEVOCIÓN. El querido sacerdote contempla a diario la imagen de La Merced, como desde su infancia.

La familia mercedaria celebra el año jubilar al cumplirse los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced, y el padre Manuel Caro, proveniente de una familia entregada a la religión, es uno de los referentes de la Orden en Santiago del Estero.

Virtuoso y cargado de sabiduría, el párroco que hace 68 años recibió su ordenación sacerdotal, recuerda con entereza cada detalle de la historia mercedaria y no duda en contársela a quien se acerca a la iglesia La Merced, comunidad a la que pertenece desde hace 14 años.

"Tengo 94 años y hace 68 que soy sacerdote. Soy nacido en Santiago del Estero, pero cuando éramos niños, mi papá decidió llevarme a mí y mis hermanos a San José de la Dormida, un pueblito de Córdoba porque quería que estudiemos allí y así lo hicimos todos", se presenta el padre Manuel, antes de iniciar su repaso por la historia de la comunidad mercedaria, su vocación, y sobre todo centrarse en un análisis de la actualidad.

- Padre, ¿en el mundo que vivimos, es posible hacer siempre lo correcto, es posible ser santo?

"Llegar a ser santo no es imposible, depende de la formación que recibe cada persona en cualquier estado que se encuentre el cristiano. Todo se basa en la formación y el corazón. Leyendo cuando era estudiante, me quedó una idea que decía: ‘¿Cuándo se debe comenzar a educar a un hijo? Veinte años antes de que nazca, porque todo depende de la formación del varón y la mujer, de una consagración de por vida’. Entonces, no es imposible, pero es la formación lo que lo determinará", analiza el padre Manuel.

"Los jóvenes tienen muchos inconvenientes y por eso los mercedarios tenemos que estar a la par de ellos, porque ya sea la droga, el alcohol, la opresión, la trata de persona están atentando contra ellos. Pedimos siempre que las familias sean responsables de la formación de sus hijos. Es muy importante el acompañamiento de la familia, pero como ahora tanto el padre como la madre tienen que salir a ganarse el pan diariamente, lo que dificulta todo. Lamentablemente hoy es la misma sociedad la que impide la formación de los niños y los jóvenes", reflexionó. Pero aclaró que no toda la juventud está mal. "Vemos también a muchísimos jóvenes que están inclinados hacia la vida de Dios, y no solamente los católicos sino los de otras religiones. Se siente que se manifiestan a favor de la vida, repudiando la muerte los inocentes, como en el caso de los abortos".

Actualidad

Al tanto de todo lo que acontece en la sociedad local y nacional, el padre también brinda su postura sobre el ciudadano de hoy.

"Veo que la sociedad está muy informada, porque hay muchas vías que le permiten acceder a la información constantemente, pero no está formada. La formación, que entra en la práctica, muchos la carecen. La gente no piensa a futuro, vive el momento. Está invadida por el positivismo, que en este caso quiere decir que se concentran en pasar el momento que les toca, ya sea bueno o malo, sin pensar en más adelante, en el futuro. Hay que optar por la vida, hay que trabajar para eso y no vivir para el momento", sostiene.

Y agrega: "Nosotros desde la Orden, mediante nuestra acción pastoral brindamos apoyo espiritual. Eso es lo que hace falta. Que nuestros jóvenes no tengan tantas dificultades para una vida consagrada. Estamos escasos casi en todo el mundo, de vocaciones. El alcohol y la droga anularon la decisión de una consagración de por vida".