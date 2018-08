"La primera devota de la Virgen de la Merced fue mi mamá; y seguí sus pasos"

Fotos SACERDOTE. Formó parte de una familia numerosa, con 7 hermanos. Nacieron todos en Santiago.

11/08/2018 -

El padre Manuel Caro nació en Santiago del Estero, en el departamento Quebrachos, pero en su niñez, por decisión de su padre, que era cordobés, fueron a vivir en la vecina provincia. Su madre era santiagueña. Fruto de aquella relación, nacieron además otros seis hijos.

"De adolescente ya quería pertenecer a algún Seminario para ser sacerdote. La primera devota de la Virgen de la Merced fue mi mamá; ella desde los 15 años ya enseñaba catecismo a los jóvenes de la zona de Sumampa. Y seguí sus pasos. Tengo un hermano, Mario Atilio, que también fue sacerdote. Falleció a los 70 años después de una operación que no soportó", cuenta el padre Manuel.

"Yo siempre quise ser sacerdote y me invitaron a ser un sacerdote mercedario. Cuando pregunté qué debía hacer me contestó: ‘Si le gusta ser sacerdote mercedario, siga; pero si no le gusta y siente que no es su vocación, puede regresar a su casa. Me agradó la libertad que me dieron, porque no me obligaban a nada y yo en ese entonces tenía 14 años. Así fueron mis inicios en el Bachillerato Humanista", recuerda el padre sobre sus inicios en la vida sacerdotal.

Misión

Convencido de su elección, estudió y fue ordenado sacerdote. A lo largo de todos estos años recorrió varias casas mercedarias, siempre dedicado a la educación como base.

"Hace 461 años que los mercedarios están en Santiago del Estero y nuestra misión es salvar la fe, ser redentores de la fe de los cristianos que peligra. La droga, la trata de persona nos lleva a continuar desarrollando nuestra ayuda redentora, de manera que tenemos la espiritualidad de estar al servicio de fe del cristiano que peligra en ella", finalizó.