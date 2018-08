Se juegan partidos en las tres canchas

11/08/2018 -

El Campeonato Anual 2018 "Tarjeta Sol" de hockey sobre césped hará disputar hoy en tres canchas una fecha electrizante en Sexta División, en Intermedia y Primera. En ese marco, este es el programa oficial, en el que se debe confirmar que mañana no se jugarán encuentros oficiales por los comicios municipales.

En el Santiago Lawn Tennis. A las 9, Old Lions Rojo vs. Lawn Tennis Rojo (6º); a las 10, Mishqui Mayu vs. Old Lions Azul (6º); 11, Old Lions Blanco vs. Lawn Tennis Blanco (6º); a las 13.30, Ucse vs. H. Termas Club (1ºD); 15, Sehc vs. Lawn Tennis A (1ºD); 16.30, Círculo vs. Lawn Tennis B (1ºD); 18, SEC vs. Lawn Tennis (I).

En Old Lions. A las 9, Athenas vs. C. Docente (6º); 10, Green Sun vs. Central Córdoba (6º); 14, C. Docente vs. Old Lions Rojo (1ºD); 15.30, Central Córdoba vs. M. Mayu (1ºD); 17, Old Lions Azul vs. Unión Sur (I).

En Estrella Roja; 13.30, Lugus vs. La Garra de Frías (1ºD); 15, Green Sun vs. Old Lions Azul (1ºD); 16.30, Lugus A vs. Estrella Roja (I).