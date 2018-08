El United abrió la temporada con un triunfazo

11/08/2018 -

Con goles de Paul Pogba, de penal, y Luke Shaw, el Manchester United venció ayer por 2 a 1 al Leicester, en el encuentro que abrió la temporada 2018/2019 de la Premier League inglesa de fútbol.

El francés Paul Pogba convirtió de penal a los 3 minutos para adelantar al equipo de José Mourinho, y Shaw marcó el segundo a 7 minutos del final.

Ya en el tiempo de prolongación, Jeremy Vardy acortó distancias para el Leicester del francés Claude Puel.

Hoy jugarán: Newcastle United vs. Tottenham Hotspur, Bournemouth vs. Cardiff City, Fulham vs. Crystal Palace, Huddersfield Town vs. Chelsea, Watford vs. Brighton & Hove Albion y Wolverhampton Wanderers vs. Everton.