Fotos Cierre de talleres del Inta Frías en la escuela Nº 750

11/08/2018 -

CHOYA, Choya (C) Personal del Inta Frías dictó talleres en escuela Nº 750 "Eliseo Fringes" de esa ciudad para fomentar en los alumnos la implentación de tecnología apropiada para la huerta orgánica. Esto servirá de base para la participación de los niños en la próxima edición de la Feria de Ciencias. La Lic. Cami la Rueda, u n a de l a s re spon s abl e s de esta actividad, coment ó " s e t r a t a d e u n a s e - r ie de tal leres con alumnos de 7º grado que van a presentar su proyecto en la feria. Arrancamos con una capacitación de huert a o rg á n i c a c o n e n t re g a de semillas a las familias de los niños".