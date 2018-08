López afirmó que los bolsos eran de "varias personas de la política"

Fotos DELITO. López es juzgado por enriquecimiento ilícito. Dijo que lo "usaron" en una "maniobra distractiva".

11/08/2018 -

José López, el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, aseguró que los casi 9 millones de dólares que contenían los bolsos que arrojó en un convento, no le pertenecen. En el inicio del juicio por este hecho, y por el cual se lo acusa de enriquecimiento ilícito, el exfuncionario oriundo de Tucumán, afirmó que ese dinero pertenecía a "varias personas de la política", aunque no quiso identificarlos.

También, que fue obligado a transportarlo por tres personas encapuchadas que lo acompañaron hasta el convento ubicado en Coronel Rodríguez. Tras dar su versión ante el tribunal, López dijo que no respondería preguntas.

Ante el tribunal oral que lo juzga por enriquecimiento ilícito, José López dio su versión sobre lo que pasó la madrugada del 14 de junio de 2016 cuando lo detuvieron con u$s 8.982.047 y varias armas.

"La diligencia consistía en que debía trasladar los bolsos al convento, que yo conocía, entendiendo que a partir de allí se los iba a ir retirando", describió.

José López dijo que el dinero no era suyo y que lo ‘usaron’ en una "maniobra distractiva".

"Me usaron como chivo expiatorio para poner la atención pública en otro lugar agregando además ridiculeces inexplicables y que yo no tuve otra alternativa que obedecer", dijo el ex secretario de Obras Públicas, deslizando que hubo una operación política en su contra.

José López aseguró que el dinero que contenían los bolsos que llevó a un convento en General Rodríguez no es suyo sino de ‘personas vinculadas a la política’ y que lo obligaron a trasladarlo.

"Cuando antes señalé que es dinero de la política es porque así me lo indicaron, pero en realidad lo que quise referenciar es que ese dinero era de personas vinculadas a la política de las cuales no puedo hablar", manifestó el imputado.

"No es una persona sino varias y yo mismo no sé bien quiénes son todos ni quiero saberlo’, agregó el exfuncionario en su monólogo.

"Mi intervención del traslado al convento fue forzada. El evidente interés de que me ocupara yo del tema es que ellos se sentían seguidos u observados y por lo tanto me pusieron a mí para no quedar expuestos ellos", añadió.

Sobre el fusil automático que también dejó en el convento, López argumentó: "No sabía que me iban a escoltar, por eso en la emergencia tomé el arma. Tenía miedo de que me pasara algo en el traslado".