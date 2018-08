Hoy se concentra todo el rugby local

Fotos PROGRAMA. El rugby santiagueño tendrá hoy actividad, ya que mañana serán las elecciones municipales.

11/08/2018 -

El duelo que protagonizarán en Fernández, el líder e invicto, Amigos Rugby, frente a Añatuya, cuarto, sobresale de la programación de este fin de semana del rugby local, que concentrará toda su actividad hoy, con partidos del Anual 50º Aniversario de la USR y del Anual Juvenil, en tanto que el Regional del NOA tendrá un paréntesis hasta la próxima semana, cuando se inicie la segunda fase del certamen.

También hoy habrá una nueva fecha del Regional Juvenil.

En lo que respecta al Torneo Anual, otro de los partidos que promete será el choque entre Olímpico y Olímpico Negro, los dos equipos que presenta en el certamen la entidad bandeña. Olímpico está peleando palmo a palmo la punta con Amigos y es escolta a sólo dos puntos (está invicto), en tanto Olímpico Negro está sexto y viene de obtener un gran empate en Añatuya.

Los otros dos duelos de sábado, para completar parcialmente la sexta fecha del torneo (se postergó Fernández RC-Unse) los disputarán Santiago Rugby frente a Old Lions y Santiago Lawn Tennis ante Sanavirones de Bandera.

Mañana no habrá actividad debido al desarrollo de las elecciones municipales en las distintas ciudades de la provincia.

Torneo 50º Aniversario USR: Santiago Rugby vs. Old Lions (15.30); Olímpico Negro vs. Olímpico (15.30); Amigos Rugby vs. Añatuya RC (16.00) y Santiago Lawn Tennis vs. Sanavirones (17.30).

Anual Juvenil: Amigos Rugby vs. Añatuya RC (15, M-1 y 17.45, M-2); Santiago Rugby vs. S. L. Tennis (13 en M15 y M16 y 14.30 en M17 y M19). Torneo Regional Juvenil: Santiago Rugby vs. Santiago Lawn Tennis (13.00 en M15 y M16 y 14.30 en M17 y M19); Suri (Jujuy) vs. Old Lions (10, M15 y 11.30, M17).