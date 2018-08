Preso por amenazar drogado a su ex

11/08/2018 -

La Dra. Cecilia Pacheco -fiscal de turno en La Banda- ordenó la aprehensión de un joven de apellido Moyano, residente en el Bº San Fernando, quien se presentó en la casa de su ex pareja y la golpeó. Según fuentes policiales, el acusado se presentó en la casa de su ex pidiendo ver a la hija que tienen en común. Al ver el estado en el que se encontraba, la joven se negó rotundamente. Ante la respuesta de su ex, el sujeto la tomó del cabello y la golpeó. Luego huyó de la casa. La mujer se presentó en la Comisaría y radicó la denuncia. En horas de la madrugada, mientras ella descansaba con su hija escuchó fuertes impactos en la ventana. Era su ex pareja, quien pretendía ingresar a la casa. Nuevamente pidió ayuda a los uniformados, quienes arribaron y lo apresaron.