Lanata le pegó duro a Tinelli por su aspiración política

11/08/2018 -

Jorge Lanata debutará en la pantalla de Canal 13, el miércoles 15, a las 23, con su programa "Malditos", que invita a realizar un particular recorrido sobre la vida y obra de Ernesto "Che" Guevara, Maradona - Messi, Bernardo Neustadt y Hugo Chávez.

Pero antes, se animó a ser el primer invitado del show de Jey Mammón y Alessandra Rampolla. Uno de los momentos más fuertes de la participación del periodista y conductor fue el "ping pong" que respondió con Jey Mammon, vestido de "Estelita", en el que lanzó un duro palito a Marcelo Tinelli: "No está preparado ni para ser presidente de un consorcio", dijo.

"Tiene un gran dominio de cámara y es muy bueno conduciendo. Está encajonado en un formato que lo terminó jodiendo y no sabe cómo salir de él. En el tema político creo que es un error terrible y no creo que esté preparado para ser ni presidente de un consorcio", aseguró Lanata sobre Marcelo Tinelli. Sobre Susana Giménez, dijo: "Es una estrella. Es divina, tengo muy buena relación con ella. El año pasado yo le gané más veces que ella a mí, como otras veces me ganó ella. Me cae muy bien y ella es así como se ve".

De Mirtha Legrand, rescató: "Me encanta, la quiero y es una gran estrella. Más aún que Susana. No puedo creer cómo le duelen las opiniones de los demás y que alguien como ella esté pendiente si algún imbécil dice algo en las redes".

Tampoco le esquivó hablar de la mediática Sol Pérez. "Tiene un culo como el de las negras. Es como las hermanas Kardashian, estas famosas de EE.UU. Es como un lavasecarropas. Ella me dice que la defina por ahí desde que la conozco. Ella comunica que es una cola", remarcó.

A Luis Ventura, también los puso en foco: "Tanto él como (Jorge) Rial son periodistas. En una televisión que ya casi no hay periodistas y está lleno de panelistas como subgénero, ser periodista es todavía un valor. Tengo mil diferencias con él, pero es periodista".

Lanata sorprendió, después, cuando contó que no hay infierno más grande que compartir unos días con Luis Majul: "Cuando hizo el libro sobre mí ni siquiera lo leí. Quería que yo escribiera mi libro y le dije que no, que lo hiciera él, pero estuvimos juntos como veinticinco días todo el tiempo y no hay un infierno más grande que vivir con él unos días. Te vuelve loco hasta que logra lo que quiere. Te llama a cualquier hora, te manda cartas, regalos", explicó.