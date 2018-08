Lali, "Brava" y "Salvaje" gira por el mundo

11/08/2018 -

"A veces uno le tiene miedo a los cambios y quiere ser consecuente con lo que uno fue. Pero al mismo tiempo no me gusta quedarme en lo que ya hice y repetirme. Sin dejar de lado mis raíces, me gusta entregar algo nuevo y distinto al público. En el Brava Tour van a ver toda una estética nueva y obviamente temas nuevos, pero sigo siendo yo haciendo mi pop, mi música acompañada por un equipo espectacular".

De esta manera, Mariana "Lali" Espósito se refirió a "Brava", su último disco, al presentarlo en una conferencia de prensa en un hotel porteño.

El nuevo álbum es una increíble colección de hits que poseen un sonido innovador y reflejan su crecimiento musical como cantante y compositora.

A lo largo de 12 canciones, Lali logra deslumbrar con su talento para el pop, agregando incursiones impecables en el terreno de la música urbana.

Este tercer disco de estudio de Lali incluye colaboraciones con grandes figuras del mundo latino como Pablo Vittar ("Caliente"), Abraham Mateo ("Salvaje"), A. Chal ("100 grados"), Mau y Ricky ("Sin querer queriendo") y Reik ("Mi última canción").

La enorme expectativa por la edición de este nuevo CD viene creciendo sin parar desde septiembre del 2017, cuando salió el primer anticipo, el tema "Una na", que fue un inmediato hit y su video ya suma más de 19 millones de reproducciones. En noviembre se lanzó el single "Tu novia", que repitió el furor y acumula más de 5 millones de visitas.

Este año, en mayo salió el tercer corte del material que desembocaría en "Brava". Fue el turno de "100 grados", otro éxito que tiene un video que supera las 8 millones de reproducciones. El mes pasado apareció "Besarte mucho", que tiene 2.5 millones de visitas.

Según contó Lali, "la estética del álbum es muy especial porque es todo lo contrario a mis dos discos anteriores. Es super moderno, sí, pero el trasfondo tiene que ver con fusionar lo latino con el espíritu fogoso y cabrón de mis familiares que vinieron de Europa".