Gabriel Deck: "Extraño cuando era joven y jugaba sin responsabilidades"

Hoy 09:16 -

Gabriel Deck dialogó con Radio Villa Trinidad en el programa Súper Deportivo Radio y contó historias de sus inicios, recordando a Central de Ceres, equipo que disputará por primera vez la segunda categoría (Liga Argentina).

"En Central de Ceres, cuando llegué no tenía idea de nada, aprendí muchas cosas. En Ceres me orientaron mucho en lo deportivo y en lo personal. Es un Club que hace las cosas bien y por eso está en donde está. Ojalá tengas muchos más éxitos".

"Cuando fui a Ceres, me alojé en la casa del profe Uberti, que fue mi profesor, y recuerdo que me trataron como un hijo más. Yo llegué a Ceres con 13 años, hace 10 años. Nunca me hubiera imaginado que 10 años después hubiera llegado a tanto".

"Me acuerdo que había llegado a Ceres sin zapatillas y Enrique me regaló unas Nike amarillas. Extraño cuando era joven y jugaba sin responsabilidades. Extraños los picaditos con mis amigos en el barrio. Recuerdo que el primer aro que tuvimos lo hizo mi papá con un volante de un tractor".