Causa cuadernos: se entregó José María Olazagasti

Este sábado, José María Olazagasti, ex funcionario del Ministerio de Planificación que conducía Julio De Vido, se entregó a la Justicia.

Tras la detención del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Juan Lascurain, y el contratista Raúl Vertpua, el juez Claudio Bonadio había ordenado la búsqueda del ex funcionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti y al ex secretario privado de De Vido José María Olazagasti en el marco de la causa de los cuadernos de Oscar Centeno.

Lascurain se había presentado este jueves en Tribunales para prestar indagatoria. Por su parte, la situación de Uberti se habría complicado tras la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.

Antes, el ex ministro de Planificación Julio De Vido pidió su sobreseimiento inmediato y negó haberse beneficiado con fondos ilegales.

Por su parte, Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara de la Construcción y dueño de Esuco SA y el gerente de Electroingeniería, Jorge Neira, se sumaron a lista de arrepentidos.

A su vez, el empresario Aldo Roggio, titular del grupo Benito Roggio e hijos, se presentó este viernes en Comodoro Py a pesar de que estaba citado para el martes. En el mismo sentido, Hugo Eurnekian, director de Corporación América, se puso a disposición de mantera voluntaria ante el juez Claudio Bonadio.