Neuquén: una charla sobre el aborto terminó en un escándalo

En el colegio AMEN de Neuquén, lo que se había presentado como una “charla debate” sobre el aborto, terminó en un verdadero escándalo entre los alumnos de 4º y 5º año y los invitados, Agustín Laje y Nicolás Márquez.

“Laje me dijo que me faltaban cromosomas y que me ponga a estudiar porque era una nena, siendo que el hoy en mi colegio vino y dijo que los travestis se disfrazaban, que el aborto con percha es propaganda para los medios y que los transexuales tenían retraso mental”, publicó una alumna en Twitter.

Y agregó: “No me parece sano que las autoridades del colegio permitan que venga un señor a denigrarnos, nosotros sabemos manejarnos en un ámbito de respeto, pero no me gusta que me pasen por encima, la libertad de expresión no te habilita a faltar el respeto y discriminar”.

Algunos de los presentes grabaron lo sucedido y las imágenes se viralizaron en las redes sociales en cuestión de minutos, lo que desencadenó duras críticas hacia los expositores.